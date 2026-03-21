Detenidos tras disturbios y agresiones a efectivos

Dos hombres en estado de ebriedad provocaron disturbios en la vía pública y atacaron a golpes y amenazaron de muerte a los efectivos que los detuvieron, ante la negativa de retirarse del lugar, en la localidad de Fraile Pintado.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado viernes alrededor de las 20.10 en la intersección de la avenida Belgrano y la calle Argañaraz, en la mencionada localidad.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos policiales realizaba recorridos preventivos, cuando personal de Seguridad Vial alertó sobre la presencia de un grupo de personas que se encontraba en estado de ebriedad y provocaba disturbios en la vía pública.

El personal policial se constituyó de inmediato en el lugar, donde constató la presencia de dos hombres y al solicitarles que se retiren, estos se tornaron agresivos y vociferaron una serie de improperios.

Lejos de concluir con el episodio, uno de los inculpados atacó con golpes de puños en diferentes partes del cuerpo a un efectivo que intentó reducirlo. Pese a la resistencia, los protagonistas fueron detenidos.

Posteriormente, mientras eran trasladados en un móvil policial a la Seccional 40°, uno de los inculpados arremetió con golpes de puño en el rostro de un efectivo y le manifestó que "cuando te encuentra en la calle te voy a matar", según consta en una denuncia.

Los irascibles sujetos quedaron alojados en la mencionada sede policial, a disposición de la Justicia.

Mientras que los efectivos damnificados radicaron las correspondientes denuncias.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 40°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación