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Plaza España

Conmemoraron el Día del Síndrome de Down

Organizaron entidades que atienden a personas con esa discapacidad.

Sabado, 21 de marzo de 2026 22:02

Ayer se conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down en Plaza España de Casa de Gobierno, que fue organizada por la Fundación Ecos de Luz y que tuvo la participación del gobernador Carlos Sadir y también de la Asociación Todos Juntos y de Básquet Adaptado.

En su alocución, el mandatario de Jujuy agradeció a los presentes y manifestó la alegría de contar con su presencia en el Palacio de Gobierno, al que considera un espacio compartido.

Asimismo, destacó la importancia de visibilizar el evento que se conmemora cada 21 de marzo, enfatizando el esfuerzo realizado por todas las instituciones. La reunión es una ocasión para celebrar y fomentar el apoyo de la comunidad hacia las actividades que se llevan a cabo, valoró finalmente Sadir.

Por su parte, Carlos Burgos, titular de la Fundación Ecos de Luz, destacó la importancia de esta celebración y la activa participación del Gobernador y numerosas autoridades del Gobierno de Jujuy en eventos que promueven la inclusión y visibilizan la discapacidad a través del arte.

Burgos detalló que la institución lleva adelante talleres de danza, motricidad, manualidades y deportes adaptados, atendiendo a aproximadamente 70 familias. Por último, invitó a quienes estén interesados en unirse a la fundación a acercarse al Círculo Social, Cultural y Deportivo Policial, en calle República de Siria 147, donde están disponibles todos los días de 15 a 18.30.

Por su parte integrantes de "Todos Juntos" realizaron un colorido "banderazo" en la explanada de la Casa de Gobierno, con el objetivo de promover la convivencia plena y derribar los prejuicios que aún persisten sobre la discapacidad.

 

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