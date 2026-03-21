Bicentenario del natalicio del hombre que le dio voz a Jujuy

NORA RUIZ, ESPECIAL PARA EL TRIBUNO DE JUJUY

Este 22 de marzo no es una fecha más en el calendario de nuestra provincia. Se cumplen dos siglos del nacimiento de quien, con apenas 47 años de vida, dejó una huella imborrable en el ADN de nuestra tierra: Macedonio Graz. Abogado, legislador y juez, pero por sobre todas las cosas, el padre del periodismo jujeño.

Una cuna de patriotas. Nacido el 22 de marzo de 1826 en el seno del hogar de Gabriel Graz y Fortunata Zegada de Gorriti, Macedonio creció bajo la influencia de su tío, el canónigo Escolástico Zegada. De él no solo heredó la fe, sino la convicción de que un pueblo sin información es un pueblo sin destino.

EXPUESTOS | MUEBLES Y OBJETOS QUE PERTENECIERON A MACEDONIO GRAZ

Juntos, en una audacia que hoy nos parece de película, trajeron la primera imprenta a la actual calle Sarmiento (llamada "Calle de la Imprenta" por aquel entonces) para fundar, el 6 de septiembre de 1856, el diario "El Orden".

Este periódico no era solo papel impreso; era, como rezaba su cabezal, un faro "religioso, industrial, político y literario". Macedonio Graz entendía que el periodismo debía ser integral. No es casualidad que hoy, aquellos ejemplares de 1856 descansen en el Museo Lavalle y la Biblioteca Popular como reliquias sagradas de nuestra identidad.

EMOCIÓN | LA AUTORA DEL ARTÍCULO ADMIRA EL RETRATO DE GRAZ.

Un hombre de Estado. Su carrera fue meteórica. Con solo 26 años, fue nombrado ministro general del gobernador José Benito Bárcena. Fue diputado nacional en la Confederación en Paraná y el primer juez federal de Jujuy. Pero su ambición siempre fue colectiva: junto a Bárcena, fundó la primera Biblioteca Pública de nuestra provincia, demostrando que su amor por el conocimiento era para todos.

La casa que se hizo museo. Hizo construir su hogar en la intersección de las calles La Madrid y Güemes, en una propiedad conocida como "La Quinta" que abarcaba toda la manzana. Allí vivió junto a su esposa, doña Filomena Padilla Bárcena. Tras años de abandono, la antigua casona fue rescatada y restaurada, funcionando hoy como el Centro Cultural y Museo que lleva su nombre, custodiando el aire de aquella época fundacional.

EJEMPLAR DEL DIARIO DE GRAZ

El legado que vive. Macedonio Graz partió joven el 26 de marzo de 1873, apenas tres días después de cumplir 47 años, dejando inconcluso su sueño de escribir la historia de Jujuy. Sin embargo, sus investigaciones no fueron en vano, fueron la semilla para que su sobrino, Joaquín Carrillo, escribiera los célebres "Jujui, Apuntes de su Historia Civil".

UNA SALA DEL MUSEO

Hoy, a 200 años de su nacimiento, sus restos descansan en la Iglesia Catedral, pero su verdadero monumento no es de mármol: es cada rotativa que gira, cada portal que se actualiza y cada periodista que, como él, defiende la verdad en nuestra querida provincia.