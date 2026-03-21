El Fondo Nacional de las Artes anunció el lanzamiento de la convocatoria para los Préstamos UVA tasa 0% 2026, destinados a promover las distintas expresiones artísticas en todo el país. Las tres líneas disponibles son: Proyectos Culturales; Refacciones y Equipamiento; ambas desde $2.000.000 hasta $25.000.000, a pagar en 36 o 48 cuotas mensuales, según el monto; y finalmente el de Industrias Culturales, que va desde $2.000.000 hasta $35.000.000, a pagar en hasta 24, 36, 48 o 60 cuotas mensuales, según el monto.

Proyectos culturales

La primera línea, de Proyectos Culturales está dirigida a personas físicas, y permite financiar cualquier etapa del proceso creativo o de realización de un proyecto artístico, como ser pago de honorarios, edición de publicaciones, montaje de obras, viajes de estudio o participación en festivales, ferias y bienales. La segunda línea, de Refacciones y Equipamientos, es para personas físicas, destinada a financiar obras de arreglos en inmuebles destinados a actividades artísticas, así como la adquisición de materiales, equipamiento, mobiliario, maquinarias, herramientas digitales o instrumentos musicales. Y la tercera línea, de Industrias Culturales, está dirigida a empresas del sector.

Permite financiar proyectos culturales en cualquiera de las etapas del proceso creativo o productivo, así como la compra de equipamiento, mobiliario, maquinarias y otros insumos necesarios para el desarrollo de las industrias culturales y creativas en todo el país. Las inscripciones se pueden realizar por app.fnartes.gob.ar, y mayor información se pueden encontrar en la página del FNA: fnartes.gob.ar