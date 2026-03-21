Un “perro salchicha gigante” que parece respirar

Una llamativa instalación artística se volvió viral en Bangkok luego de que cientos de personas quedaran impactadas por una escultura que simula estar viva. Se trata de “Sunshine”, un perro salchicha gigante cuyo movimiento genera la ilusión de que respira lentamente.

A simple vista, la figura parece un animal real en reposo, lo que provocó sorpresa tanto entre quienes la visitaron como en redes sociales, donde las imágenes se difundieron rápidamente y acumularon miles de reacciones.

Sin embargo, detrás del efecto no hay ningún ser vivo, sino una estructura inflable que se expande y contrae mediante aire, logrando un movimiento rítmico que resulta hipnótico para el espectador.

La obra propone una experiencia sensorial que combina lo visual con lo emocional, invitando a reflexionar sobre el concepto de vida en el arte contemporáneo y la conexión que puede generarse a través de una simple ilusión.

El realismo fue tal que muchos usuarios en redes creyeron que se trataba de un video creado con Inteligencia Artificial, lo que abrió un debate sobre los límites entre el arte físico y las producciones digitales.

Así, “Sunshine” no solo se convirtió en un fenómeno viral, sino también en una obra que invita a repensar cómo percibimos la realidad en tiempos de tecnología avanzada.