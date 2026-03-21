Adolescente fue herida con un arma blanca en una escuela

Un lamentable episodio se registró en una escuela secundaria de la capital jujeña, donde una estudiante de 14 años resultó herida con un arma blanca. La víctima sufrió una lesión leve y hasta el momento la inculpada no fue detenida.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el hecho tuvo lugar el pasado jueves alrededor de las 11.30 en una escuela secundaria, ubicada en el populoso barrio de Alto Comedero.

Mientras que una comisión policial junto a personal del Same se constituyó en el lugar, pasado el mediodía, tras recibir una alerta telefónica sobre una estudiante con una herida de arma blanca.

Allí, el personal médico constató la presencia de una adolescente de 14 años con una lesión que de manera fortuita no revestía de gravedad, en la zona abdominal del lado derecho, por debajo de las costillas.

Los efectivos, en tanto, se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que la agresión se produjo en la institución y aportó las características de la presunta agresora, aunque aclaró que no logró observar su rostro.

Posteriormente, la joven fue trasladada al hospital "Carlos Snopek", donde fue diagnosticada con herida de arma blanca de aproximadamente cinco centímetros y tras recibir las curaciones fue dada de alta.

Personal policial recabó testimonio de testigos y si bien la inculpada aún no fue identificada, trascendió que se trataría de una egresada de la institución educativa.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, la chomba que utilizaba la víctima fue secuestrada para su posterior análisis.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 33°, por directivas del representante fiscal.