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Agua Potable de Jujuy

Repararon acueducto sobre el río Xibi Xibi

Se normalizaba el servicio en los barrios afectados.

Viernes, 20 de marzo de 2026 23:57

Agua Potable de Jujuy comunicó a los usuarios de San Salvador de Jujuy que concluyeron con éxito los trabajos de reparación sobre el acueducto de 600 mm, ubicado a la altura del Puente Paraguay.

Desde la empresa estatal se informó que la intervención técnica presentó una complejidad extrema debido al constante flujo de agua y las persistentes lluvias registradas durante la noche. Pese a estas dificultades meteorológicas y del terreno, el personal operativo logró finalizar las tareas de empalme y refuerzo.

Se estimaba que el suministro iba a comenzar a normalizarse anoche a partir de las 21, de manera paulatina. Este proceso está sujeto al tiempo necesario para la presurización de la red y la recuperación de los niveles óptimos en las cisternas afectadas, se recalcó.

La empresa realizó maniobras que permitieron minimizar el impacto de los cortes, evitando que la interrupción afectara a toda la capital y circunscribiendo solo a los sectores dependientes de esa vía principal: barrios Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 Viviendas, Castañeda, Cerro las Rosas, Epam, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti, La Arbolada, 23 de Agosto y Ciudad de Nieva.

 

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