Izquierda quiere declarar la emergencia salarial en Jujuy

El bloque del PTS - Fitu en Diputados elevó a la presidente un proyecto de ley para declarar la Emergencia salarial y control de trabajadores sobre las cuentas públicas. El mismo tomaría estado parlamentario en la próxima sesión. Los legisladores opositores sostienen que "la situación salarial de los trabajadores estatales es crítica". Y acusan que con la última paritaria se dejó el salario inicial de la docencia "en $875.000 y el de los trabajadores por detrás, montos que apenas cubren un 60% aproximado de la canasta" para una familia tipo.

Con otro dato señala que el sueldo de un profesor con un cargo de 15 horas y 30 años de antigüedad en enero fue de $1.254.724, el cual "no cubre la canasta familiar. El contraste es marcado con funcionarios que ganan por encima de los $10 M como jueces".

Los combustibles subieron un 7% en marzo y la energía 7% desde febrero, "cifras que superan el aumento del 4% otorgado por el gobierno. El reclamo policial evidenció la delicada situación del salario estatal".

A pesar de ello la Provincia "ofreció un adelanto de cuotas y propuso liquidar un 4% en abril; el aumento acumulado es del 8,16%, frente a la canasta familiar que entre enero y febrero aumentó 10,9%".

El proyecto de ley apunta a demostrar que la clase trabajadora "no tiene porqué recibir salarios de miseria, es necesario que los gremios impulsen un plan de lucha como los docentes para conquistar los derechos laborales postergados".

El mismo propone en el artículo 1 que el salario inicial de bolsillo para los trabajadores de todos los sectores y reparticiones sea equivalente a la canasta familiar que proporciona la Dipec y se ajuste mensualmente de acuerdo a su evolución. Y el 2 establece que con la presente ley se derogan las exenciones impositivas a grandes contribuyentes otorgadas por leyes provinciales.

En el 3 se ordena crear un ente de control y seguimiento de las cuentas públicas, con acceso a la información, conformado por representantes electos por trabajadores de la administración pública. Su finalidad es garantizar el destino de los fondos (incluidos los generados por empresas del Estado) para garantizar el artículo 1 bajo una finalidad social.

Y el 4 señala que quedarán excluidos del aumento salarial de emergencia el personal que revista carácter jerárquico en los tres poderes del Estado.