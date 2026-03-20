La parroquia San José Obrero del barrio Cuyaya y la Pastoral Familia y Vida de la Diócesis de Jujuy organizaron el encuentro "La belleza de la vida en el vientre materno", con motivo del Día del Niño por Nacer que se celebra el 25 de marzo.

Destacaron que será un encuentro para descubrir, reflexionar y volver a mirar la vida con otros ojos. Se realizará el viernes 27 de este mes, a las 20, en la sede parroquial de San José Obrero en calle Constitución 323 (Cuyaya). Con entrada libre y gratuita.

Disertarán la bioquímica Susana Canil, quien hará un análisis de la realidad a partir de la pregunta ¿Qué dice la ciencia? y el presbítero Germán Maccagno tratará "El valor infinito de cada vida humana".

Los organizadores indicaron que "será un espacio para informarnos, reflexionar y dar pasos concretos en el cuidado del don de la vida" y exhortaron a que "Cuidemos juntos el don de la vida".

En 1999 Argentina se convirtió en uno de los primeros países en declarar oficialmente el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer. El propósito principal es fomentar una cultura de respeto y protección hacia la vida humana en todas sus etapas, especialmente durante la gestación y busca sensibilizar a la sociedad.

La fecha coincide con la festividad de la Anunciación, que celebra la concepción de Jesús, reforzando el vínculo con la valoración de la vida desde su inicio.