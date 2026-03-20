Se viene otro partido duro mañana

Gimnasia y Esgrima se instala en Buenos Aires para visitar mañana a Tristán Suárez desde las 17.10 por una nueva fecha de la Primera Nacional. "Vamos a jugar ante un rival duro, que en su casa se hace fuerte y hasta el momento no perdió", apuntó Emiliano Endrizzi.

El lateral izquierdo del "lobo" disfrutó del cumpleaños del club en el predio de Río Blanco y se siente como uno más de la casa "la verdad que contento, es mi cuarto año en el club, son 95 años de mucha historia, poder compartir con el futuro del club y la provincia", expresó.

Ver a todo el semillero "albiceleste" a Endrizzi le trajo recuerdos de su niñez "veníamos hablando con Hugo Soria y Octavio y pasa eso, cuando venís, tratas con chicos muchas veces te hace volver a tu infancia, los recuerdos que nunca se van de donde salió uno, recién pasó algo gracioso porque te decían guarda con el barro, pero cuando era chico no le importaba nada de eso, así que la verdad que contento de poder compartir estos momentos con los chicos, con la gente que vino".

Y lo mejor la cara de emoción y alegría de los más pequeños "esto siempre digo, los chicos son lo más sano que tenemos no solamente en el deporte sino en la vida, son los más inocente, ellos quieren aprende re de uno y son momentos únicos para ellos queda marcado par toda la vidaí, así que disfrutamos con ellos y la pasamos bien".

Pero el zurdo jugador nacido en Catamarca se enfoca en el duelo de mañana "se nos viene otro partido complicado, un rival que todavía no le tocó perder, que se hace fuerte en su cancha, que tiene un técnico que conoce muy bien al club, conoce la categoría, que conoce a varios jugadores el plantel".

El "Chavo" Endrizzi sabe que "será un partido duro, pero como todos, porque es una de las categorías más pareja el ascenso, pero con nuestras herramientas, nuestras armas, volver a plasmar lo que hicimos bien en el segundo tiempo la fecha pasada y corregir lo que fue el primero".

Por otro lado, reconoció que "faltan muchas cosas, es un torneo largo, son todos rivales diferentes, uno te juega de una forma, otro de otra manera, sumale que la idea de "Pelle", por el técnico Hernán Pellerano, llevamos casi cuatro meses desde que asumió, pero con todo el plantel llevamos tres meses, son cinco partidos los que jugamos sumando Copa Argentina, es todo trabajo, no es un día para el otro que te sale todo, pero con el triunfo te da otra energía para comenzar la semana, corregir lo malo", opinó.

Por último, destacó que "tenemos un gran grupo, vamos a ir a jugar a todas las canchas igual como quiere el técnico, siempre dice eso, lo ideal es atacar, atacar, la fecha pasada el rival nos llegó un par de veces, pero porque nosotros vamos a buscar el arco rival todo el tiempo, nos va a pasar en varios partidos, pero tenemos que seguir ajustando, pero como dije si ganas esos errores no valen tanto cuando se gana", finalizó.