17°
20 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

alto comedero
COPA LIBERADORES
MONTAÑISMO
Cámara del Tabaco de Jujuy
Bloque del PTS
zona franca en la quiaca
Diócesis de Jujuy
Parroquia San José Obrero
Tunalito
Tilcara
alto comedero
COPA LIBERADORES
MONTAÑISMO
Cámara del Tabaco de Jujuy
Bloque del PTS
zona franca en la quiaca
Diócesis de Jujuy
Parroquia San José Obrero
Tunalito
Tilcara

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tilcara

Pérez cedió indumentaria de trabajo al personal municipal

Respeto a los derechos laborales y condiciones dignas de trabajo.

Viernes, 20 de marzo de 2026 00:19
ENTREGA | SONIA PÉREZ OTORGA LA INDUMENTARIA A UN EMPLEADO MUNICIPAL.

Personal de planta permanente de la Municipalidad de Tilcara, recibió de manos de la intendente Sonia Pérez indumentaria de trabajo, reafirmando de esta manera el compromiso con los derechos laborales y las condiciones dignas de trabajo.

Más de 300 agentes municipales que desempeñan tareas en diferentes áreas operativas y de servicios: Bromatología, Tránsito, Espacios verdes, Obras públicas, Higiene y otras recibieron pantalón y camisa, de acuerdo a la responsabilidad asumida por Pérez.

Durante la entrega, la intendente aseguró a los empleados y a representantes del gremio que los agrupa, que las prendas otorgadas son de calidad y cumplen con las normas de seguridad vigentes, garantizando mayor protección y mejores condiciones para el desarrollo de las tareas diarias.

A la vez, destacó la importancia de la entrega de la ropa de trabajo, y agradeció y valorizó el compromiso y el esfuerzo que cada uno de los empleados destina día a día, aportando de manera directa al crecimiento y mantenimiento de Tilcara y a un mejor funcionamiento del municipio.

Asimismo ponderó la articulación entre los diferentes sectores operativos permitiendo de esta manera y hacer mucho más eficientes las tareas al entender que el municipio es una unidad de trabajo conjunto en equipo.

Por último afirmó que al mantener una administración responsable y con las cuentas equilibradas, el municipio pueden dar cumplimiento a su obligación.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD