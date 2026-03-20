Se realizó el encuentro de legisladoras peronistas jujeñas

En un encuentro que reunió a diputadas provinciales, concejalas y referentes municipales, se avanzó en la conformación de la Red Provincial de Legisladoras, una iniciativa impulsada desde el bloque justicialista con el objetivo de fortalecer la articulación política y legislativa en todo el territorio jujeño.

La reunión fue encabezada por las diputadas Noemí Isasmendi, Claudia Sánchez, Verónica Valente y Daniela Vélez, quienes destacaron la importancia de construir una agenda conjunta entre la Legislatura y los Concejos Deliberantes, con una mirada federal y anclada en las realidades locales.

Del encuentro participaron concejalas de distintas localidades: Anahí Juárez, Mónica Sánchez (Perico), Mónica Gualpa (Monterrico), Melisa Rusito (Fraile Pintado) y Nilda Alabar (Purmamarca), quienes coincidieron en la necesidad de consolidar espacios de trabajo coordinado que permitan dar respuestas concretas a las demandas de cada comunidad.

LEGISLATURA | ISASMENDI, SÁNCHEZ, VALENTE Y VÉLEZ ENCABEZARON EL ENCUENTRO.

Como parte de la jornada, también se recibió la visita de representantes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), entre ellos María Higonet, Cecilia Gómez Mirada y Javier García, quienes propusieron articular acciones en conjunto y desarrollar instancias de capacitación en técnica legislativa, oratoria y herramientas de gestión.

Desde el bloque justicialista señalaron que la creación de esta red permitirá definir una agenda de trabajo para los próximos meses, promoviendo el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del rol de las mujeres en los ámbitos legislativos.

Asimismo, participaron diputadas mandato cumplido como Valeria Gómez, Fátima Tisera y Débora Juárez Orieta, quienes aportaron su experiencia y acompañaron la construcción de este nuevo espacio de articulación política.