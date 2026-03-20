Encuentro de la tortilla a la brasa en Humahuaca

Mañana desde las 16 en la explanada del monumento a la Independencia en Humahuaca, se desarrollará el 4to. Encuentro de la tortilla a la brasa, la propuesta gastronómica se complementará con una feria artesanal y un espectáculo folclórico.

La tortilla común o rellena cocida en la parrilla es típica y muy solicitada en la Quebrada, generalmente se ofrecen en las calles y su exquisitez no tiene ningún secreto, sólo se emplea harina, agua, grasa y sal.

Ofrecerán sus elaboraciones Eusebio Cruz, Sonia Tintilay, Walter Cruz, Claudio Paredes, Dominga Díaz y Benita Cari, confirmó el secretario de Turismo municipal, Alexis Bolívar, pero no descartó que se sumen otras tortilleras.

A diferencia de otras propuestas similares en la región, aquí no se concursará, las nombradas ofrecerán sus elaboraciones acompañadas de mate cocido, café, té o api.

La Asociación de Artesanos de Humahuaca comprometió su colaboración exhibiendo trabajos en cerámica, tejidos, bordados, peletería, instrumentos musicales y demás.