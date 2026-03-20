Perico reafirmó su identidad en honor a San José

En el marco de las fiestas patronales en honor a San José, la ciudad de Perico vivió ayer una jornada cargada de fe, tradición y participación popular, que tuvo como punto culminante el desfile cívico, militar y gaucho desarrollado sobre la avenida Belgrano.

Si bien en las primeras horas de la mañana el clima generó incertidumbre y parecía que las actividades podrían suspenderse, finalmente la fe pudo más. Una lluvia intermitente acompañó los primeros minutos del desfile, que se extendió por más de dos horas, pero no logró opacar el entusiasmo de los vecinos.

SIKURIS | EL DESFILE REFLEJÓ LA DEVOCIÓN DEL PUEBLO PERIQUEÑO.

La postal inicial mostró a familias enteras buscando refugio bajo gazebos, techos improvisados o paraguas, mientras aguardaban el paso de las distintas delegaciones. Con el correr de la mañana, la lluvia fue cediendo, lo que permitió que el desfile se desarrollara con mayor normalidad y que el público pudiera disfrutarlo a pleno.

La jornada había comenzado desde muy temprano. A las 6 se realizó el tradicional repique de campanas, seguido a las 7.30 por el rezo del Santo Rosario. Luego, a las 8, se celebró la Santa Misa presidida por el padre Miguel Squicciarini. Más tarde, a las 9.30, tuvo lugar el solemne tedeum, tras el cual se llevó adelante la procesión con la imagen del Santo Patrono por las calles de la ciudad.

Antes del inicio del desfile, uno de los momentos más emotivos se vivió con la llegada de la imagen de San José hasta el sector del palco. El arribo estuvo acompañado por bandas de sikuris, generando un clima de profunda espiritualidad. Desde allí, las instituciones que luego desfilaron pudieron rendirle homenaje y expresar su devoción al Santo Patrono.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS | DESFILARON FRENTE A LA IMAGEN DE SAN JOSÉ

Finalmente, pasadas las 11 dio inicio el esperado desfile cívico, militar y gaucho, que convocó a una gran cantidad de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, agrupaciones tradicionalistas y vecinos. La jornada estuvo acompañada por la música de la banda de "Los Infernales" de Salta y la banda de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que aportaron color y solemnidad al paso de las delegaciones.

En ese contexto, el intendente Rolando Ficoseco destacó la masiva participación de la comunidad y valoró el compromiso de los vecinos: "A pesar del clima, la gente acompañó, eso demuestra la fe y el amor que tiene Perico por su santo patrono", expresó.

Asimismo, remarcó el esfuerzo organizativo detrás de las actividades: "Fue un trabajo conjunto entre el municipio, las instituciones y la Iglesia. Estas fiestas no solo son religiosas, también son un espacio de encuentro para toda la familia periqueña".

CUERPO DE DANZAS | LLENARON DE COLOR LA AVENIDA CÓRDOBA.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, una importante cantidad de público se hizo presente para acompañar cada momento de la celebración, reafirmando el profundo sentido de pertenencia y devoción que caracteriza a los periqueños.

Cabe destacar que esta actividad formó parte de un amplio cronograma que se desarrolló durante todo el mes, con propuestas religiosas, culturales y recreativas que convocaron a la comunidad en torno a sus tradiciones y su fe.