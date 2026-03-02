Piden prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro

El juicio por el femicidio de Tamara Fierro (29) comenzó su semana decisiva con los alegatos de las partes. El Centro Judicial de la ciudad de San Pedro fue el recinto en donde desde las 8.50 de ayer, comenzó la anteúltima audiencia del caso que investiga la muerte y posterior encubrimiento de la joven en la localidad de Fraile Pintado.

Cabe recordar que Fierro desapareció entre el 23 y 24 de mayo de 2025 y sus restos fueron encontrados pocos días después en un basural cercano a la casa de uno de los imputados, con vestigios de haber sido quemados. Además, durante algunos días se activó la búsqueda con el protocolo correspondiente y comenzó la investigación para detectar las últimas horas de vida de la mujer.

A esta instancia llega como principal imputado Jairo Guerrero (26), con la acusación más grave, "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio)". Los otros dos que comparecieron en el recinto judicial, son Esteban Pérez y Maximiliano López, ambos investigados por "encubrimiento agravado".

Los imputados nuevamente estuvieron ante el Tribunal en Función de Juicio conformado por los jueces Pamela de las Cruces, presidente de trámite, Alejandro Gloss y Juan Ángel Cabezas Hametti.

"Soy inocente"

El inicio de la audiencia estuvo marcado por la solicitud de la palabra de uno de los acusados de "encubrimiento agravado". Fue Maximiliano López quien se declaró inocente y aseguró que no tiene nada que ver con el crimen, más allá de conocer a Guerrero y Pérez, los otros acusados.

Sin preguntas de por medio, fue lo que el joven esgrimió ante el tribunal, ejerciendo su derecho a la palabra. Una vez terminada la intervención del imputado, el tribunal señaló el inicio de los alegatos de clausura de las partes.

Alegatos de Clausura

Los alegatos comenzaron minutos antes de las 9, cuando el tribunal le dio la palabra al Ernesto Lían Resúa para el desarrollo cronológico de los hechos. El agente fiscal fue el encargado de estar al frente de la etapa de investigación del caso que conmovió a Fraile Pintado durante 2025.

Según fuentes consultadas por este diario, el titular de la Fiscalía Especializada en violencia de género, sexual e intrafamiliar de Libertador General San Martín, comenzó su alegato haciendo referencia que Jairo Guerrero actuó de manera premeditada.

Así, el señalado por el delito que se conoce como femicidio captó a Tamara Fierro mediante el ofrecimiento de drogas de manera gratuita para que la víctima fuera a su casa de la calle Gurruchaga, aquel 23 de mayo.

Además, "uno de los crímenes más atroces de la provincia", como lo calificó el fiscal, quien se refirió a la presencia de Fierro en la casa de Guerrero entre el 23 y 24 de mayo pasados. Esto fue declarado en las audiencias anteriores por varios de los testigos que pasaron frente al tribunal. Como también, que el crimen se cometió en el interior de la vivienda.

En la misma sintonía, otras fuentes le confiaron a este diario que el fiscal Resúa fundamentó que Guerrero es el autor material del femicidio porque le dio droga a la víctima durante la jornada del 24 de mayo, para luego darle muerte y desmembrar su cuerpo, en lo que calificó "un plan macabro".

Por último, el alegato del fiscal hizo énfasis en el intento de hacer desaparecer el cuerpo de la mujer. Para ello, inició un fuego que elevó la temperatura a cerca de 800 grados, de acuerdo a la pericia realizada y citada por el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En la misma línea, otras fuentes mencionaron el alegato de Resúa con respecto a la participación de Pérez para trasladar los restos de Fierro en la carretilla rumbo al baldío en el cual fueron descartados. Mientras, Maximiliano López cumplió la función de ocultar el hecho llevado a cabo por Guerrero y de proferir amenazas a los familiares y amigos de Tamara Fierro cuando se referían al tema.

Así, tras dos horas de desarrollo el fiscal solicitó al Tribunal las correspondientes penas para los tres acusados. Prisión perpetua para Jairo Guerrero por "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio)", 5 años de cárcel para Esteban Pérez por la acusación de "encubrimiento calificado", mientras que la solicitud de pena para Maximiliano López fue de 2 años y 6 meses por el delito de encubrimiento.

Querella y defensa

Luego de la extensa participación de Resúa y de un cuarto intermedio, fue el momento de la querella representada por las letradas Mariana Vargas, Silvana Llanes y Alejandra Cejas. Las querellantes, en un primer momento alegaron en consonancia con el fiscal que instruyó la causa.

No obstante, según ciertas fuentes consultadas, se aseguró que Fierro falleció a manos de Guerrero el sábado 24 de mayo en el domicilio del principal acusado. Por lo tanto, fue solicitada la pena de prisión perpetua por el delito de femicidio.

Mientras que para ambos sindicados como encubridores, Pérez y López, fueron pedidas penas mayores que las requeridas por el fiscal. Así fue que se requirieron 6 años de cárcel para ambos por el encubrimiento.

Finalmente, los letrados Juan Pablo Gomar y Federico Llermanos pidieron la absolución de sus defendidos Guerrero, Pérez y López.

Luego de finalizada esta instancia, queda la deliberación de los jueces para la sentencia que será leída el jueves 5 de este mes en el Centro Judicial de San Pedro, que pondrá fin a los 9 meses de reclamo de justicia de la familia de Tamara Fierro.