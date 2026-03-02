23°
3 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Partido Justicialista
Carlos Virgilio Aisama
Universidad Nacional de Jujuy
Concejo Deliberante
Día Mundial de la Vida Silvestre
Abra Pampa
barrio coronel arias
Pleno microcentro capitalino
Santiago del Estero
tucuman
Tribuno de Jujuy

“Jujuy es Producción” inicia hoy su décima temporada

El ciclo especializado en temas productivos de la provincia se transmite los martes de 18 a 19, por Jujuy FM 101.7.

Lunes, 02 de marzo de 2026 23:58
Liliana Alfaro | Periodista especializada en minería y producción agropecuaria.

Este martes vuelve al aire "Jujuy es Producción", el ciclo radial dedicado a la actualidad económica de la provincia que inicia su décima temporada consecutiva. El programa, conducido y producido por la periodista Liliana Alfaro, se emitirá todos los martes de 18 a 19 por Jujuy FM (101.7 MHz).

Con un enfoque puesto en los principales motores de la economía jujeña, el espacio abordará la evolución de la minería, con especial atención al litio, la plata y el zinc, la agroindustria, la vitivinicultura, el sector tabacalero y el trabajo de pequeños productores.

También sumará análisis sobre proyectos industriales y energéticos, innovación tecnológica, investigación aplicada y desarrollo emprendedor.

A lo largo de cada emisión, empresarios, funcionarios, técnicos e investigadores aportarán su mirada sobre los desafíos y oportunidades que atraviesan las distintas actividades productivas, en un contexto marcado por variables climáticas, económicas y normativas que inciden de manera directa en el sector.

Además de su salida al aire, el programa amplía su alcance a través de transmisiones y contenidos digitales en redes sociales, donde comparte entrevistas, anuncios, capacitaciones y propuestas laborales vinculadas al entramado productivo local.

Trayectoria

Con una trayectoria consolidada en el periodismo especializado en minería y producción agropecuaria, Liliana Alfaro es periodista de El Tribuno de Jujuy.

Fue corresponsal de Panorama Minero y se formó en periodismo agropecuario en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y el Círculo Argentino de Periodistas Agrarios (Capa).

En radio, inició su labor en 2014 con "Agenda Productiva" en Radio Nacional y participó además en ciclos de Radio Universidad.

 

Temas de la nota

