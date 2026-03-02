“Un honor” acompañar al pueblo quiaqueño

En el marco del 119° aniversario de la fundación de La Quiaca, el exrector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi, participó de los actos centrales y expresó que fue "un honor poder compartir con todo el pueblo quiaqueño un nuevo aniversario". Tecchi acompañó la celebración junto al diputado provincial Rubén Rivarola y al intendente Dante Velázquez, en una jornada que reunió a instituciones, fuerzas de seguridad y vecinos en la Plaza Centenario.

Durante su intervención, Tecchi sostuvo que "compartimos con el pueblo quiaqueño un nuevo aniversario de la fundación de esa ciudad tan importante y la Universidad Nacional de Jujuy participó a través de la escuela de la sede La Quiaca, que ya tiene varias cortes de graduados, afortunadamente". Recordó además el proceso de creación de la Escuela de Minas en la ciudad fronteriza y señaló que "cuando pensamos en poner la piedra basal de Minas en La Quiaca pensamos que la Universidad Pública Argentina no estaba presente, como se suele decir en nuestro país desde Ushuaia hasta La Quiaca".

En ese sentido, explicó que la presencia universitaria estaba consolidada en el extremo sur con la Universidad de Tierra del Fuego, pero que faltaba completar ese mapa educativo en el extremo norte. "Finalmente la Escuela de Minas fue el elemento que nos faltaba para poder decir que la Universidad Pública Argentina está a lo largo de todo el país, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego", afirmó.

El exrector puso en valor el crecimiento de la sede universitaria y la formación de graduados en la propia ciudad.