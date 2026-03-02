Gran trabajo integral en las sedes de fundación “Sentir”

La fundación "Sentir" ofrece una especial dedicación a las personas con discapacidad de diferentes edades. Es una institución que ofrece un servicio de contención en cuatro sedes para la comunidad.

En la sede de Sentir I, que se encuentra en Independencia N° 1.191, se especializa en la atención integral de Trastornos del Espectro Autista -TEA, trastornos de comunicación, conducta, aprendizaje, discapacidad intelectual y/o con patologías sobre agregadas que está destinado a personas desde los 45 días hasta los ocho años de edad cronológica, los mismos concurren a los servicios de estimulación temprana a fin de promover la prevención, detección y atención temprana de las personas con discapacidad en un marco de trabajo interdisciplinario y en articulación con las diferentes entidades de salud y acción social; como centro educativo terapéutico.

El objetivo es propiciar un abordaje educativo terapéutico integral, tendiente a desarrollar el máximo potencial de cada persona, considerando todas las dimensiones de su vida tanto física, emocional, social, familiar y educativa, conforme a las necesidades e intereses de la franja etaria a la que se dirige el servicio. Asimismo, se sostiene en una estructura organizativa, donde la institución brinda atención educativo–terapéutica en tres turnos de jornada simple.

Sentir II

LA UNIÓN | UNA MOTIVACIÓN CONSTANTE ES LA DE COMPARTIR ENTRE PARES.

En tanto, Sentir II que está en Las Heras N° 855, está destinado a la atención de niños en su etapa escolar, garantizando su educación integral, respetando su estilo de aprendizaje y promoviendo la circularidad y permanencia en el sistema educativo; a través del servicio de inclusión educativa y escolaridad, en las modalidades de nivel inicial y primaria de educación común.

Es un espacio dirigido a personas desde los cuatro hasta los catorce años.

Sentir III

Se especializa en el abordaje integral de adolescentes, jóvenes y adultos sin posibilidad de acceder en forma directa a un proceso educativo sistemático o que requieran de este servicio para poder sostenerlo, con acciones tendientes a su inclusión en ámbitos sociales acordes a sus necesidades, intereses y posibilidades tanto ocupacionales y/o comunitarias, entre otras. El espacio está destinado a personas desde los 16 años de edad en adelante.

Sentir IV

El centro educativo terapéutico abocado a la atención de niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Se trata de un edificio propio, en la localidad de San Antonio.

“ECOS DE LUZ” | BAILARINES DE LA FUNDACIÓN EN LA BELLA PURMAMARCA.

La nueva sede posibilita cubrir la gran demanda de atención, cumpliendo con la misión de promover que las personas con discapacidad y sus familias cuenten con apoyos especializados, facilitando la inclusión y el ejercicio de sus derechos en forma integral e igualdad de condiciones.

Inscriben en “Ecos de Luz”

Las inscripciones se encuentran abiertas para los jóvenes con discapacidad interesados en ingresar a la fundación “Ecos de Luz”. Este 2026 estará colmado del arte a través del movimiento y de la expresión corporal, ya que harán de la danza en distintas disciplinas, demostraciones con esencia propia.

Es por ello que las expectativas son las mejores destinadas junto a los alumnos que aspiran a compartir momentos de aprendizajes y fortalecer lazos en un escenario. Los talleres artísticos que se dictarán serán de danzas folclóricas, ritmos urbanos, deporte adaptado, expresión corporal, danza teatro y artesanías y manualidades que se ofrecerán los lunes, martes, miércoles y jueves; desde las 15.30 en el Círculo Social, Cultural y Deportivo Policial ubicado en República de Siria 197. Información en ecosdeluzju [email protected].

Una mirada distinta

PERSPECTIVA ORIGINAL DE VIDA

Desde la fundación “Corazones Azules” compartieron a través de sus redes que el autismo no implica sólo retos, sino que también es talento, luz y una forma única de ver el mundo. Y es que detrás de cada niño dentro del espectro hay una atención muy especial al detalle que muchos adultos quisieran tener, una memoria que sorprende, una creatividad que rompe esquemas, una honestidad y sinceridad que nacen del corazón, un pensamiento lógico admirable, pasiones profundas que los hacen expertos en lo que aman y un gran sentido del humor. Aseguraron que el autismo necesita ser comprendido, respetado y acompañado.