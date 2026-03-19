Lisandro Alejo presenta su primera muestra en el Caja

Con apenas 22 años, el artista jujeño Mario Lisandro Alejo presentó su primera exposición individual y lo hizo con una propuesta que pone en primer plano la fuerza del gesto, el color y la exploración personal. La muestra, titulada “Tábula de bolsillo”, reúne una serie de pinturas realizadas con técnica mixta, donde la mancha inicial se transforma en figuras, planos y escenas que remiten a lo cotidiano, y también a estados emocionales y recuerdos.

Alejo abrió su exposición el pasado lunes en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), en un acto encabezado por la directora provincial de Cultura, Gisela Arias, con la presencia de autoridades, artistas y público que acompañó la inauguración y destacó el trabajo del joven creador. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 13 de abril en Caja, de Alvear 534.

Se trata de la primera muestra individual del artista, aunque ya cuenta con un reconocimiento importante en su trayectoria inicial. Obtuvo el Primer Premio Adquisición en pintura del Salón Provincial de Artes Visuales 2025, con la obra Recuerdo del exterior, que también forma parte de esta exposición y ocupa un lugar central dentro del recorrido. “Es mi primera exposición individual. La pintura premiada está en el centro de la sala, separada del resto, porque tiene un valor especial para mí”, explicó Alejo y sostuvo que cada obra responde a un proceso creativo abierto, sin una temática definida de antemano.

ESTAMPAS DIARIAS | EN LA VISIÓN DEL JOVEN ARTISTA.

Su método de trabajo parte de la improvisación. “Aplico técnica mixta. Empiezo desde una mancha con pintura negra y desde ahí voy sacando figuras. A veces modifico con grafito o pasteles, pero siempre parto desde la mancha. Muchas veces una pintura está arriba de otra que no tiene nada que ver con la anterior”, contó.

FIGURAS FRAGMENTADAS Y COLOR

Esa forma de construir la imagen, casi intuitiva, hace que cada obra sea distinta incluso para el propio artista. “No parto pensando en una temática. Tiene que ver conmigo, con lo que siento ese día, con lo que estoy viendo o pensando. A veces aparece una figura y queda, y otras veces desaparece”, relató.

En sus cuadros se repiten escenas que remiten a paisajes, momentos simples o situaciones cotidianas. Lejos de lo grandilocuente, Alejo elige mirar lo cercano. “Tiene mucho de vida diaria, de paisajes. Es mi forma de entender el mundo. Le presto más atención a esas cosas chiquitas, al día a día”, dijo.

EXPRESA MEMORIA Y EXPERIENCIAS

El vínculo con el arte comenzó temprano. Desde chico visitó muestras junto a su familia y encontró en la pintura un lenguaje propio. “Siempre me gustaron las imágenes. Veía en la pintura una forma de expresarme. A veces uno siente cosas que no puede decir con palabras, y para mí la pintura es ese lenguaje”, afirmó. Entre sus referentes del arte mencionó a su profesora Diana Cruz, así como a los artistas Lito de Muro y Carlos Entrocassi, figuras que influyeron en su formación y en su manera de pensar la pintura. Alejo además de artista plástico es Analista Programador Universitario y Licenciado en Ciencia de Datos, graduado en la Universidad Nacional de Jujuy.

Tábula de bolsillo

GENERÓ GRAN INTERÉS

Además de la exposición presencial, las obras pueden verse y adquirirse de manera virtual a través del sitio denominado “Tábula de bolsillo”, donde se presenta la serie como un cruce entre lo íntimo y lo monumental. Según se describe en la galería digital, la pintura de Alejo convierte la superficie en un territorio vibrante, donde el color organiza una narrativa fragmentada y el gesto del artista queda visible en cada pincelada.

Las figuras aparecen y se ocultan entre superposiciones, sugiriendo historias abiertas, más sentidas que contadas. El título alude a esa paradoja que atraviesa toda la muestra, obras que desbordan el campo visual pero conservan un espíritu íntimo, casi como un objeto personal que guarda emociones, recuerdos y movimientos del cuerpo en el momento de pintar. La muestra puede visitarse en el Caja hasta el 13 de abril, y también recorrerse en formato virtual y adquirir obras en el enlace https://lisandroalejo.info/#gale ria.