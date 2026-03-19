Capacitación sobre nueva legislación

La Cámara de la Construcción concretó una jornada de capacitación sobre modernización laboral y su incidencia en las empresas constructoras. La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la institución con una destacada convocatoria de representantes del sector.

La actividad se realizó en el marco de la reciente promulgación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada el 6 de este mes, que introduce modificaciones estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y plantea nuevos desafíos para el ámbito empresarial.

La disertación estuvo a cargo de la especialista Natalia Ruiz, quien expuso los principales aspectos de la normativa, con especial foco en los cambios vinculados al sistema de registración laboral y su impacto en la actividad de la construcción.

NATALIA RUIZ

Durante el encuentro, los asistentes pudieron interiorizarse sobre los alcances de la nueva legislación y plantear consultas específicas, generando un espacio de intercambio que permitió despejar dudas y analizar las implicancias prácticas de la reforma en el ámbito empresarial.

Desde la Cámara destacaron la importancia de este tipo de instancias, señalando que la actualización permanente en materia normativa resulta fundamental para el correcto funcionamiento de las empresas, especialmente ante reformas de esta magnitud.

Asimismo, remarcaron que la institución impulsa de manera sostenida este tipo de capacitaciones, con el objetivo de acompañar a sus socios en los procesos de adaptación a nuevas normativas, brindando herramientas que aporten previsibilidad y fortalezcan la gestión empresarial.

Finalmente, desde la entidad subrayaron que la participación activa del sector refleja el interés por mantenerse informado y preparado ante los nuevos desafíos, reafirmando el compromiso de la Cámara con la formación, el análisis técnico y el desarrollo de la actividad de la construcción en la provincia.