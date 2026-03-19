Preocupación de vecinos

Vecinos del barrio Malvinas expresaron su preocupación por la presencia de dos postes inclinados en inmediaciones de una parada de colectivos.

Advirtieron sobre el peligro latente al marcar que con las últimas lluvias y vientos se inclinan cada vez más.

Los mismos se encuentras sobre la avenida Vespucio, en el tramo comprendido entre las avenidas 10 de Junio y Mejías.

Solicitan a la autoridad que corresponda solucionar el problema a fin de evitar posibles incidentes.Es que dicha parada de colectivos es muy concurrida por estudiantes de la Escuela N°415 "Confederación General del Trabajo" y del Bachillerato N°6.