Gimnasia festejó los 95 años en Río Blanco

Gimnasia y Esgrima de Jujuy festejó el nuevo aniversario en el predio de Río Blanco con la participación de todos los deportistas de las diferentes disciplinas. "Festejando los 95 años, estamos grande, ya próximo a los 100", contó Walter Morales.

El presidente del "lobo" anunció que "ahora comenzamos a prepararnos para el cumpleaños número 100 de Gimnasia en este predio que es tan lindo tratando de reunir a todas las disciplinas, a todos los chicos que practican deporte".

Justamente se refirió al campo de deportes en el cual comenzó a desarrollarse rugby y hoy sumaron más disciplinas "es un sueño, un anhelo que todos los chicos puedan estar en un solo predio, como saben, hace varios años venimos diseminados en varios lugares tenemos las inferiores en una cancha, la escuelita en otra, el rugby en otro lugar, y ahora con este predio, el convenio que firmamos con el obispado y que estamos por extender una nueva prórroga si Dios quiere la idea mes tratar de meter a todas las disciplinas en un solo predio".

Contó que "vivimos los festejos a pleno, ya la escuelita de fútbol funciona aquí, rugby, fútbol femenino, estamos tratando que el resto de las inferiores vengan aquí, para atrás tenemos espacio para hacer una cancha de hockey", y agregó "estamos llegando al sueño de tener todas las disciplinas juntas, no es la casa propia pero si el predio común, predio propio tenemos nuestros terrenos en Los Perales que la inversión para que eso funciona es muy grande, sobre todo comenzamos por la parte hídrica, pero estamos trabajando en un predio común".

Consultado por El Tribuno de Jujuy sobre la situación del club en estas épocas de crisis, Walter Morales explicó que "tenemos una situación estable, una situación similar a la de todos los clubes que participan en un torneo a nivel nacional, situación económica compleja en el país que repercute en todos los clubes, pero nuestra situación es bastante estable, tenemos los problemas normales financiero que tiene cualquier institución en esta época, económicamente estamos realmente muy bien, pero con lo difícil que es mantener un equipo en el Nacional B y sobre todo en los tiempos que vivimos, pero haciendo frente y apechugando los problemas es una institución que está firme, está fuerte, que año tras año se viene fortaleciendo".

El presidente del "lobo" reconoció que "desde su creación hasta la fecha está siempre en constante crecimiento, aunque tuvimos épocas en las cuales hubo vaivenes económicos, pero ahora Gimnasia está firme apostando al crecimiento", finalizó.

En el impecable predio ubicado detrás del Colegio Fasta San Alberto Magno en la localidad de Río Blanco, se vistió de "celeste y blanco", los planteles de la escuela de fútbol, ambos sexos, las divisiones inferiores, los equipos de rugby masculino y femenino, directivos, allegados, familiares, y los jugadores del plantel profesional que hicieron una pausa en los entrenamientos para acompañar la jornada de festejos por los 95 años y sobre todo compartir con los niños, niñas, jóvenes que dijeron presentes.