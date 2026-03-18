Marangoni: "La corrupción se paga en cuotas, noalcontado"

Hugo Krasnobroda

El reconocido analista político, Gustavo Marangoni, analizó ayer el impacto de los distintos escándalos que atraviesa el Gobierno nacional, como el caso $Libra y los polémicos viajes de Manuel Adorni, y afirmó que en todas las gestiones presidenciales "la corrupción se paga en cuotas y no al contado". "Cuando un Gobierno arranca o está más o menos bien, los casos de corrupción no pasan indiferentes, pero no tienen el impacto en la opinión pública que suelen tener en la opinión publicada, pero la gente los registra. No factura en el momento, factura después. Pensemos en muchos de nuestros expresidentes o exministros, que acusados en algún momento de algo, cuatro o cinco años después empezaron a desfilar por tribunales y muchos terminaron presos, pero muchos años después", explicó.

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, el politólogo sostuvo que "habrá que ver si, de persistir esta situación de amesetamiento económico, de recesión y de una inflación que no sé mueve de los tres puntos mensuales, estos casos de corrupción no van a ir creciendo en relevancia y, de alguna manera, no le van a quitar la modorra a los jueces".

"El Gobierno tuvo su verano de euforia donde pudo avanzar con el Presupuesto, la reforma laboral y se sentía en el centro de la política de la Argentina. Sigue estando, pero se sentía en un centro más incuestionado, casi como ese boxeador que está en medio del ring esperando que el otro se acerque por lo menos a tirarle alguna piña aunque vaya al aire. Sin embargo, en pocas semanas, el clima se enrareció por distintos motivos. Algunos propios del Gobierno, lo que fue reconocido por el jefe de gabinete Manuel Adorni en una entrevista vinculada al tema de sus vuelos donde afirmó que hay cosas que salen desde la interna del propio Gobierno, como la filmación de su viaje a Punta del Este que están complicando la cuestión", manifestó Marangoni.

La renuncia

El experto expresó que "es muy difícil responder si al presidente le convendría o no despedir a Manuel Adorni en este momento, porque la encrucijada para cualquier gobierno es que -si lo cedes- estás reconociendo la irregularidad y dejas abierto el temor de que te empiecen a entrar más balas y que la sangría se extienda a otros funcionarios". "Si lo sostenés, estás dando un mensaje interno de un presidente que banca a sus funcionarios, pero puede ser que estés aumentando la distancia con la opinión pública que tenía las expectativas de que este iba a ser un gobierno que iba a modificar comportamientos que le adjudica a la casta", se explayó.

El exdirector del Banco Provincia destacó el impacto en la opinión pública de "las noticias respecto al cierre de empresas, pero lo curioso de esto es que ninguna de las noticias fue generada por la oposición política". "O es el propio gobierno el que se pega el tiro en el pie o es la situación económica internacional que se enrarece, o es la economía real consecuencia de alguna de las medidas que toma el gobierno para intentar bajar la inflación las que le complican la existencia, pero no una acción positiva de la oposición como sucedía el año pasado cuando los distintos bloques no aliados con el gobierno se ponían de acuerdo y le rebotaban leyes", agregó.

Consultado sobre el poco relevante rol actual de la oposición, Maragoni indicó que los detractores de Milei "no le están generando problemas al gobierno porque están metidos en su propio laberinto, ya que una parte de la oposición arrastra fracasos anteriores y la otra no acierta en encontrar el lenguaje y los temas que le interesan a la opinión pública". Y añadió: "Creo que también esto explica aquello de que el tango se baila de a dos. Y, en este momento, no hay dos para bailar el tango. Es el Gobierno enredado en sus problemas cuando los tiene o en sus aciertos cuando los puede disfrutar", detalló el analista.

Para finalizar, Marangoni opinó que fue "curioso lo de la Argentina Week independientemente de lo que pasó con Adorni ya que fue un evento social, donde las inversiones que se anunciaron fueron básicamente de empresas argentinas". "Las cuatro principales inversiones, que totalizaban ese número inchequeable de 18.000 millones de dólares fueron de empresas argentinas. Es raro, vas a Estados Unidos para anunciar inversiones de empresas argentinas frente a empresarios argentinos denostados. Entonces, lo que en última instancia el gobierno confiaba era en la locación del lugar, porque hacer ese evento en algún lugar de la República Argentina hubiese tenido menos trascendencia y probablemente también menos visitantes extranjeros", concluyó.