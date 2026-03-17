Detenido luego de apuñalar con una botella a un hombre

Efectivos policiales detuvieron a un hombre que hirió con una botella en el pecho a un joven en la ciudad de San Pedro. El hecho sucedió el domingo a la noche en el centro de la ciudad ramaleña y la rápida intervención logró que se pudiera interceptar al agresor en las cercanías. El herido debió ser trasladado al hospital "Guillermo Paterson" y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo a la información policial, ayer alrededor de las 20 los uniformados fueron alertados acerca de una persona que se encontraba herida en inmediaciones del casco céntrico sampedreño, por lo cual una comisión salió rumbo al lugar señalado.

También arribó hasta el escenario del hecho el personal del Same, quienes atendieron en el lugar al lesionado. El mismo, presentaba una herida a la altura del pecho y además refirió que fue agredido por otro hombre con una botella de vidrio cortada. Luego fue trasladado al hospital "Guillermo Paterson" de San Pedro para ser atendido y se encuentra fuera de peligro.

Por otro lado, en la entrevista con los uniformados el lesionado aportó las características de su agresor, lo que dio inicio a un rastrillaje por los alrededores para dar con el sospechoso.

Finalmente, en cuestión de minutos los agentes ubicaron al sujeto, el cual se encontraba en el interior de un auto Volkswagen Gol de color blanco estacionado en la avenida Hipólito Yrigoyen, en compañía de una mujer. Así fue como los agentes procedieron a detenerlo para ser trasladado por el personal de la Brigada de Investigaciones local hasta una dependencia. También fue llevada la mujer para establecer si tuvo algún grado de participación en el hecho que dejó a un hombre internado.