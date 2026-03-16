Haquim cuestionó la licitación de la Zona Franca de La Quiaca

El diputado provincial por Primero Jujuy, Carlos Haquim, expresó su preocupación por el llamado a licitación pública nacional e internacional para la Zona Franca de La Quiaca, oficializado hace algunas semanas por el gobierno de la provincia de Jujuy.

En una entrevista con El Matutino, emitida ayer a través del streaming del programa, el legislador advirtió que este tipo de iniciativas terminan beneficiando a capitales externos en detrimento de los pequeños y medianos empresarios jujeños, en un contexto nacional que describió como crítico por la caída de la actividad económica y la pérdida de puestos de trabajo. "Es una situación que cada día va afectando más a la gente común, al pequeño y mediano empresario, y ya vemos la gravedad avanzando sobre las grandes empresas y las industrias, generando desocupación y falta de actividad económica. El resultado es la caída de la recaudación nacional", sostuvo el legislador.

"Siempre que tiene que llegar fondo para generar algo en la provincia tiene que ser de afuera, y así en el paso de los años hemos ido perdiendo generaciones de empresarios jujeños, de un sector comercial, productivo y de desarrollo que cada mes está más en manos de intereses y capitales externos que realmente se llevan todo de Jujuy", sostuvo Haquim, quien además señaló que el régimen de estabilidad fiscal por 30 años que se otorga a las inversiones externas contrasta con la presión impositiva que soportan los comerciantes locales.

"A los pocos empresarios que quedan en Jujuy los apretamos con impuestos, con tasas municipales y con la burocracia del Estado, mientras los que vienen de afuera no pagan ningún tributo", agregó.

El diputado también puso el foco en el impacto sobre los productores del interior y los artesanos de localidades como Humahuaca, Purmamarca y Tilcara, que enfrentan condiciones desiguales frente a grandes estructuras foráneas. "No hemos fortalecido la artesanía local, ni hemos ordenado la producción para que los pequeños productores puedan vender a precios justos. Les pagan precios viles por sus producciones que después se venden diez o veinte veces más caro", afirmó, mencionando además la falta de infraestructura básica como canales de riego para épocas de sequía o sistemas que ayuden en las inundaciones, mientras al productor local "lo seguimos azotando con impuestos cuando le va mal".

Haquim insistió en que el objetivo fundacional de la Zona Franca debe ser el desarrollo de la Puna y sus habitantes. "Yo quiero que quede todo para todos los jujeños. Si se hace una licitación, que no se pierda el sentido de que tiene que ir prioritariamente en beneficio de quienes viven en esta zona, después para el resto de los jujeños y en tercer lugar para los de afuera", enfatizó.

Incluso propuso que el Gobierno provincial podría haber convocado a los empresarios locales para que se hagan cargo del proyecto. "Habría que haber hablado con los empresarios jujeños, que hoy no son muchos, pero tienen buena posición, para hacerse cargo de la zona franca, porque estoy seguro que ellos reinvertirían en Jujuy", aseguró.

El legislador también vinculó esta situación con el modelo extractivo minero, donde según dijo las grandes empresas gozan de beneficios impositivos por 30 años mientras las comunidades aledañas carecen de servicios básicos. "No acepto que haya un sistema donde sea todo para un lado y nada para el otro. Viene una minera con estabilidad fiscal por 30 años, no paga ningún tributo ni tasa municipal, hacen una inversión, pero después se la llevan y acá queda un 3% nada más y trabajo para un puñado de personas, mientras los pueblos no tienen agua. Tanta riqueza y por otro lado tanta pobreza y marginalidad", sentenció.

Por último, recordó un proyecto de ley propio presentado hace dos años sin tratamiento que propone exenciones impositivas para pequeños comerciantes y proveedores de servicios mineros a cambio de reinversión en sus propias localidades.