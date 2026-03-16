El impacto en el NOA por la suba en el precio del petróleo

El aumento del precio internacional del crudo por la tensión en el estrecho de Ormuz debido al conflicto bélico en Oriente ya se refleja en los combustibles y en los costos productivos del NOA. Un especialista advirtió que mientras crecen las dificultades por el encarecimiento del transporte, también se abre un escenario favorable no sólo para Vaca Muerta, como para proyectos petroleros y mineros en Jujuy y en la región del NOA.

Dijo que el conflicto puede traer aumento de precios, y también oportunidades para países con recursos como Argentina.

El geólogo y abogado Favio Casarin, docente universitario y especialista en temas de hidrocarburos y minería, analizó el escenario global y sus consecuencias para el país y para las economías regionales. Explicó que la actual escalada bélica tiene un efecto inmediato sobre el precio del crudo, debido al rol estratégico que cumple el Golfo Pérsico en el abastecimiento mundial.

"El estrecho de Ormuz concentra alrededor del 20% del petróleo y del gas que se consume en el mundo, por lo que cualquier conflicto en esa zona impacta directamente en el precio del barril", afirmó.

Además detalló que antes del inicio de las tensiones, el barril Brent se ubicaba cerca de los 70 dólares, llegó a superar los 120 y actualmente se mantiene en torno a los 100, lo que implica un aumento significativo que repercute en toda la cadena energética.

El especialista remarcó que el problema no se limita al precio, sino que también existe preocupación por la posibilidad de restricciones en el suministro si el conflicto se prolonga o se amplía. "Los países más afectados son los importadores netos de petróleo, como varios europeos y también algunos sudamericanos, mientras que los que tienen producción propia pueden ver una oportunidad comercial si logran aumentar su oferta", sostuvo.

En ese contexto, Argentina aparece en una posición intermedia, con capacidad de autoabastecimiento y con recursos que todavía tienen margen de crecimiento. En ese sentido explicó que el desarrollo de Vaca Muerta y de otros proyectos hidrocarburíferos vuelve a cobrar relevancia ante este escenario internacional, ya que para Casarin el aumento del precio del crudo genera incentivos para acelerar inversiones, aunque advirtió que la expansión productiva no es inmediata.

"Los precios altos son atractivos para los productores y para los inversores, pero esto no es lineal, porque hace falta infraestructura, equipos de perforación, oleoductos, gasoductos y plantas de procesamiento; no se puede duplicar la producción de un día para el otro", afirmó.

También recordó que en Argentina existen proyectos en marcha, algunos de ellos que han entrado con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), que ahora prorrogó el plazo por un año más e incluyó los proyectos de hidrocarburos en tierra, porque antes eran únicamente los offshore, de modo que podrían fortalecerse si el contexto internacional se mantiene favorable.

Consideró que hay que pensarlo y tenerlo en cuenta, porque a más largo plazo sin este conflicto Argentina, con sus recursos, por ejemplo en Vaca Muerta, tiene la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo. "Entonces, está llamado a ser un proveedor importante con un fin del conflicto. Por eso está este interés y hoy la producción de petróleo en Argentina es récord, lo que se está produciendo, comparando con años anteriores, va a ir creciendo, hay proyectos de inversión importantes", destacó,

Más allá de la Patagonia, el impacto también alcanza al norte del país, donde los costos logísticos y de transporte hacen que cualquier variación en el precio del combustible tenga efectos más fuertes que en otras regiones. Consultado al respecto, el especialista sostuvo que "en provincias como Jujuy el aumento del petróleo se siente rápidamente, porque el costo del flete es alto y eso encarece todos los productos que llegan desde otros puntos del país". Esta situación afecta tanto al consumo cotidiano como a la actividad industrial y minera.

Casarin explicó que el NOA tiene además un vínculo directo con el sector energético, ya que integra la cuenca sedimentaria del noroeste, donde existen reservas de petróleo y gas que podrían volver a ser rentables en un contexto de precios elevados. "Jujuy tiene producción petrolera, hoy pequeña, pero con este escenario algunos yacimientos podrían reactivarse; además la provincia está conectada por oleoductos y forma parte de una región con historia hidrocarburífera", afirmó.

A esto se suma el desarrollo minero, especialmente en litio y otros metales, que también depende fuertemente del costo de la energía y del transporte.

El especialista enfatizó que la suba del petróleo tiene efectos contradictorios para la economía argentina, ya que por un lado abre oportunidades de exportación y de ingreso de divisas, y por otro encarece insumos clave que están dolarizados. "Si el precio internacional sube, también suben los costos de producción, de refinación y de transporte, y eso termina reflejándose en el precio de los combustibles y en la inflación", advirtió.

En ese punto, explicó que existe un equilibrio difícil entre sostener la rentabilidad del sector y evitar que el aumento impacte en el consumidor.

Sobre la región y la provincia

En el NOA y particularmente en Jujuy, el impacto de la suba internacional del petróleo se percibe de manera directa por la estructura productiva y por los altos costos logísticos de la región. Favio Casarin explicó que la provincia mantiene actividad hidrocarburífera dentro de la cuenca sedimentaria del Noroeste, lo que abre la posibilidad de que el nuevo escenario internacional genere oportunidades. “Jujuy es productor de petróleo, con una producción baja en este momento, pero si los precios se mantienen altos podrían volver a ser rentables algunos yacimientos y reactivarse dentro de la provincia”, dijo.

El especialista recordó que la provincia cuenta con antecedentes en explotación de petróleo y gas, además de infraestructura vinculada al sector. “Jujuy integra la cuenca del Noroeste, donde hay reservas comprobadas, y existen oleoductos que conectan con refinerías, por lo que un contexto de precios elevados puede incentivar inversiones que hoy no son viables”, agregó.

Sin embargo, sostuvo que el efecto no es solamente positivo, ya que la suba del crudo también impacta en la minería, una de las actividades clave de la economía jujeña. “Los proyectos mineros, sobre todo de litio y otros metales, dependen mucho del costo del combustible, porque influye en el transporte, en la logística y en los proveedores, por lo que cualquier aumento termina encareciendo la producción”, afirmó.