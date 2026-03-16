Motociclista falleció luego de perder el control y derrapar

Un motociclista de 28 años falleció tras derrapar en la ruta nacional N°9, a la altura de la rotonda de ingreso a la localidad de Yala. El fuerte impacto contra la cinta asfáltica produjo el deceso de manera instantánea del joven que era el único ocupante del vehículo, en el siniestro ocurrido la mañana de ayer. Habría perdido el control del rodado mientras circulaba en sentido sur-norte.

De acuerdo a las fuentes policiales consultadas por este diario, ayer alrededor de las 6.50 el personal de la Seccional 54° de Yala recibió la alerta acerca de un siniestro vial sucedido a pocos metros de esa dependencia.

Por esa razón, de inmediato una comisión de efectivos se constituyó en el lugar y se encontró con un cuerpo tendido sobre la cinta asfáltica, mientras que a los pocos metros hallaron una motocicleta Zanella Sapucai de 150 cc de cilindradas con visibles daños materiales.

Además, según la información recabada por El Tribuno de Jujuy en el lugar del hecho, en minutos arribó una ambulancia del Same, cuyos profesionales médicos constataron que el motociclista no contaba con los signos vitales.

Un médico de la Policía realizó un examen cadavérico y determinó que las causales del deceso se debió a un traumatismo encéfalo craneal grave.

Tras ello, integrantes del Cuerpo de Bomberos se encargó de realizar el levantamiento del occiso para luego ser entregado a sus familiares.

Por otro lado, personal de Seguridad Vial señalizó ese tramo de la ruta nacional N°9 y cortó el tránsito de manera momentánea para el trabajo de los efectivos del departamento de Criminalística, que realizaron las pericias de rigor que permitirán conocer las causales del incidente.

Este diario también pudo saber que el fallecido es un joven de 29 años que circulaba en el sentido sur-norte y que por causas que aún se desconocen perdió el control del rodado y cayó pesadamente sobre la cinta asfáltica. Si bien llevaba colocado el casco reglamentario, no pudo evitar el fallecimiento por la gravedad de las heridas sufridas.