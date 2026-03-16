Mejoran adicional salarial para empleados del ISJ

El directorio del Instituto de Seguros de Jujuy firmó acuerdos con Upcn y ATE, para la mejora del adicional por mayor actividad, entre otros avances salariales.

El vocal primero de la obra social provincial, Ezequiel Vega, acompañado por el vocal segundo, Osvaldo Gonzales, resaltó que este acuerdo con Upcn, mediante la secretaria adjunta, Miriam Cossio, y los delegados de ATE, Mariela Tejerina y Juan Fernández, busca fortalecer la política salarial y acompañar la situación económica de los trabajadores del Instituto.

"Se definió un diálogo sobre otras situaciones que involucran al trabajador, como ser recategorización, pago de insalubridad y riesgo y la realización de concursos de antecedentes para designación de las jefaturas vacantes, capacitaciones al personal, entre otros ítems", comentó Vega.

Finalmente, consideró el gran esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno de Jujuy para llegar a esta propuesta y seguir trabajando para lograr acuerdos que beneficien al trabajador de la obra social provincial.

Solicitan el arreglo de una calle

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Solicitan el arreglo de una calle Vecinos de la calle Brasich, cerca de la avenida Undiano, en Alto Comedero, pidieron el arreglo de la arteria que quedó con varios pozos luego que la rellenaran por el arreglo de la cloaca. Dijeron que se hace más difícil el tránsito vehicular por la misma después de cada lluvia.