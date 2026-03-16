"El principal riesgo para el país no es económico, es político"

El economista y director de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, aseguró que el mayor riesgo que enfrenta actualmente la Argentina no es económico sino político, al analizar el presente del país.

"El principal riesgo hoy no es económico, es político. La economía viene mostrando señales de estabilización, pero todavía falta consolidar las reformas para que ese proceso se mantenga en el tiempo", afirmó.

Durante el diálogo al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Etchebarne explicó que el país logró atravesar una etapa de fuerte ajuste macroeconómico que permitió ordenar variables clave como el déficit fiscal y la inflación.

Sin embargo, consideró que esa etapa es solo el comienzo de un proceso más profundo. "El ajuste macroeconómico era condición necesaria, pero no suficiente. Ahora la cuestión central es remover los obstáculos estructurales que impiden invertir, producir y contratar", señaló.

En ese sentido, el economista sostuvo que la Argentina todavía enfrenta problemas estructurales que afectan su competitividad y su capacidad de crecimiento. Entre ellos mencionó la elevada presión impositiva, la rigidez del mercado laboral, la falta de crédito a largo plazo y las dificultades regulatorias. "Argentina todavía tiene un sistema tributario muy complejo y costoso, además de regulaciones que encarecen la producción y desalientan la inversión", explicó.