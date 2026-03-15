Gimnasia se quedó con la victoria ante Colegiales

Gimnasia y Esgrima de Jujuy logró revertir el resultado y se impone 2-1 ante Colegiales en un encuentro correspondiente a la Primera Nacional.

El conjunto visitante había comenzado ganando el partido con un gol de Nicolás Toloza a los 29 minutos del primer tiempo. El delantero, que además había sido amonestado a los 5 minutos por el árbitro Fabrizio Llobet, marcó el único tanto de la primera etapa y le dio la ventaja parcial a Colegiales antes del descanso.

Ya en el segundo tiempo, Gimnasia reaccionó rápidamente. Apenas iniciado el complemento, en el primer minuto, Cristian Menéndez apareció para marcar el empate 1-1 y devolverle la ilusión al equipo jujeño.

Minutos más tarde, el “Lobo” logró dar vuelta el marcador. A los 11 minutos del segundo tiempo, Francisco Molina anotó el segundo gol del conjunto local para poner el 2-1.

34' ST - Cambio en Colegiales a los 34 minutos del segundo tiempo

Salió Lucio Castillo y entró Lucas Juárez.

34' ST - Cambio en Colegiales a los 34 minutos del segundo tiempo

Salió Ezequiel Aguirre Quiros y entró Rodrigo Monserrat.

34' ST - Cambio en Colegiales a los 34 minutos del segundo tiempo

Salió Elías Ocampo y entró Gonzalo Baglivo.

20' ST - Cambio en Colegiales a los 20 minutos del segundo tiempo

Salió Franco Zicarelli y entró Mateo Mamani.

11:44' ST Gol de Gimnasia

Gol de Francisco Molina!: Gimnasia J. le gana 2-1 a Colegiales por la Primera Naciona

5' ST - Cambio en Colegiales a los 5 minutos del segundo tiempo

Salió Nicolás Toloza y entró Mauro Albertengo.

Gol de Gimnasia J. Lo hizo Cristian Menéndez a los 1 minutos del segundo tiempo

Con gol de Cristian Menéndez, Gimnasia J. empata con Colegiales por 1-1. El gol llegó a los 1 minutos del segundo tiempo.

18:17 Empezó el segundo tiempo! Ya juegan Gimnasia J. y Colegiales

Juegan Gimnasia J. y Colegiales por la Primera Nacional.

17:58 Terminó el primer tiempo

Colegiales le gana a Gimnasia J. por 1 - 0

Gol de Nicolás Toloza: Colegiales 1-0 a Gimnasia J. por la Primera Nacional

Nicolás Toloza hizo el 1° gol del partido a los 29 minutos del primer tiempo. Ahora Colegiales le gana a Gimnasia J. por 1-0.

5' PT - Amarilla para Nicolás Toloza

Nicolás Toloza fue amonestado y recibió la tarjeta amarilla por parte del árbitro Fabrizio Llobet. Esta es la 1° tarjeta amarilla para Colegiales en el partido contra Gimnasia J..

17:08 Inicio del primer tiempo

Juegan Gimnasia J. y Colegiales por la Primera Nacional.

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