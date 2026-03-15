Robaron en su local de ropa deportiva y tuvo que cerrarlo

Tener un local comercial era el sueño de Rodrigo Zárate, quien desde hace 7 años se dedica a la venta de ropa deportiva en Jujuy y también a clientes que le compran desde otras provincias, gracias a su página de Facebook en la cual promociona su emprendimiento.

Sin embargo, tras 4 meses de estar inmerso en el progreso que representaba el poder alquilar un espacio físico, el joven sufrió el robo de mercadería que tenía exhibido en el interior del local ubicado en el asentamiento Aeroparque del populoso barrio de Alto Comedero, en la capital jujeña.

Por esa razón, El Tribuno de Jujuy se comunicó con el damnificado para conocer el hecho que lo obligó a cerrar en los últimos días.

"A la mañana (del jueves) no fui a trabajar y directamente fui a la tarde, a las 17, pero llegando al local me di cuenta que estaba partido donde van los candados y quedó abierta la puerta", comenzó Zárate en diálogo con este diario acerca de cómo advirtió que fue víctima de un robo.

"De ahí me encuentro que se llevaron 12 conjuntos, varias ropas deportivas originales y ropa que había comprado un día antes por 350 mil pesos. Sumando todo, se llevaron poco más de 3 millones de pesos que invertí y por lo que yo la puedo vender, perdí unos 5 millones", calculó la víctima que tenía su comercio sobre la calle Teniente Nívoli.

Luego de revisar y constatar la mercadería que le sustrajeron, Zárate se dirigió a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero y realizó la correspondiente denuncia por robo. Por otro lado, al consultar con los vecinos del escenario del hecho, todos le refirieron que no vieron ni escucharon algo en el momento de producirse el ilícito.

"Si alguien sabe algo que se comunique a mi Whatsapp, que es 388-3300225", agregó Zárate con respecto a algún testigo del robo que lo llevó a irse del barrio donde estaba ubicado. "Como pasó esto, saqué todas mis cosas del local de Aeroclub. Ya lo cerré y no voy a estar ahí", aseguró el emprendedor a este diario luego de sufrir un robo millonario en mercadería que tenía para vender. Por último, dejó su alias para quienes quieran colaborar: jujuydeport, a nombre de Rodrigo Gonzalo Ariel Zárate.