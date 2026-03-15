Prorrogan por 60 días la prisión preventiva a presunto femicida

La Justicia prorrogó la prisión preventiva a Matías Manuel Tinte, acusado de ser el presunto autor del femicidio de Daniela Mamani, por el lapso de 60 días.

Hay que recordar que Tinte, de 36 años, se encuentra detenido desde el 11 de noviembre del pasado año imputado por el presunto delito de "homicidio agravado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género". En ese momento la Justicia le dictó la prisión preventiva por 90 días.

Según fuentes consultadas por este matutino, el pasado viernes a la mañana se concretó una audiencia donde la Fiscalía solicitó al Juzgado de Violencia de Género prorrogar la prisión preventiva al acusado por 60 días.

Cabe recordar que el femicidio ocurrió entre la noche del 10 y madrugada del 11 de noviembre del pasado año, en un inquilinato del barrio Gorriti, en la ciudad capital.

Sin embargo, las autoridades tomaron conocimiento del crimen alrededor de las 7.50 del 11 de noviembre, cuando Tinte se presentó por sus propios medios en la Seccional 1° del centro capitalino y confesó a los efectivos: "Maté a mi ex". Desde ese momento el inculpado quedó detenido en la mencionada dependencia.

Al mismo tiempo, una comisión de efectivos policiales se constituyó de inmediato en el domicilio, ubicado en la calle Campero al 400, donde encontraron a la víctima muerta y con heridas compatibles con arma blanca.