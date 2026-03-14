Sábado inestable: chaparrones por la mañana y alerta amarilla por tormentas

El tiempo se presentará inestable este sábado en gran parte de la provincia, con chaparrones durante la mañana, tormentas aisladas por la tarde y tormentas fuertes hacia la noche, según los datos del pronóstico para la jornada.

La temperatura mínima prevista es de 17 °C y la máxima alcanzará los 24 °C, en un día marcado por la alta probabilidad de precipitaciones y condiciones cambiantes.

Pronóstico para hoy

El día comenzará con chaparrones y una probabilidad de precipitaciones entre el 10 % y el 40 %. La temperatura rondará los 22 °C, con vientos leves de 0 a 2 km/h del sector sudoeste (SO).

Durante la tarde se esperan tormentas aisladas, con probabilidad de lluvia entre el 10 % y el 40 %.

La temperatura máxima alcanzará los 24 °C, mientras que el viento aumentará su intensidad con velocidades de 13 a 22 km/h del noreste (NE).

Hacia la noche se prevén tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones entre el 70 % y el 100 %.

La temperatura descenderá hasta los 17 °C, con vientos leves de 0 a 2 km/h del sudoeste.

Alerta amarilla por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas que afectará a las siguientes zonas:

El Carmen

Ledesma

Palpalá

San Antonio

San Pedro

Santa Bárbara

Valle Grande

Zona baja de Doctor Manuel Belgrano

Zona baja de Tilcara

Según el informe, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Estas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, caída ocasional de granizo, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y abundante lluvia en cortos períodos

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, aunque de manera puntual podrían superarse esos registros.

Recomendaciones

Ante estas condiciones, se recomienda a la población evitar circular por zonas anegadas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales, especialmente durante la noche, cuando se prevé la mayor intensidad de los fenómenos.