Sánchez: Es “mi deber saber cómo utilizan los fondos públicos”

Representando el bloque del PJ en la Cámara de Diputados y como sampedreña, la legisladora Claudia Sánchez asistió a la apertura del Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de San Pedro de Jujuy, en la cual el intendente Julio Bravo emitió su mensaje a la ciudadanía.

Es "mi deber saber cómo se están utilizando los fondos públicos", señaló, el Ejecutivo municipal "vino trabajando dentro de todo bien", y afirmó que a pesar de ser oposición "en todo lo que haga falta no tengo problema en trabajar de manera conjunta".

Mediante su labor Sánchez quiere "hacer llegar las inquietudes en beneficio de San Pedro, concretar proyectos, elevar pedidos de informe o lo que haga falta para que el municipio trabaje por los vecinos. Soy una oposición constructiva y privilegio el trabajo a través del diálogo en beneficio de la ciudad".

Consideró "importante concurrir a los actos institucionales porque fortalecen la democracia" y agregó que Bravo "concretó obras con énfasis en ciertos sectores. Pero debe poner atención en cuestiones olvidadas como la atención de la salud y la seguridad realizando gestiones ante Provincia".

Demográficamente la ciudad "creció muchísimo, son más de setenta mil habitantes, entonces hay que poner el foco en eso, considero que no se han tratado correctamente esos dos temas que son primordiales". El intendente dio cuenta de los números, lo que hará falta analizar más detalladamente y es parte de su función solicitar lo necesario para el funcionamiento del municipio brindando respuestas concretas a la comunidad".

Más adelante apuntó que Bravo "debería hacer un trabajo conjunto, y en ese sentido estoy a disposición para lo que haga falta, siempre y cuando sea en beneficio los sampedreños".

En su discurso el Ejecutivo municipal instó a Sánchez y su par Gisel Bravo insistir ante Provincia por un proyecto que viene impulsando para habilitar un parque industrial. A la vez la legisladora solicitó dejar de lado las diferencias y trabajar conjuntamente en lo que sea necesario para la ciudadanía.

Aparte "habló de obra pública, pero hace falta más bacheo de las calles e iluminación en ciertos sectores, principalmente en barrios o zonas alejadas del casco céntrico, también se refirió al crecimiento del parque automotor y no más de eso".

Los recursos de Nación "no están llegando a la Provincia, menos al municipio, en consecuencia la mayoría de lo que se está haciendo es con fondos municipales que no son otra cosa que los impuestos que pagan los sampedreños. Aparte se está trabajando mucho en obras mixtas donde los vecinos hacen sus aportes, o sea se concreta lo que se puede dentro del reducido presupuesto que envía el Gobierno nacional a la Provincia, y a la falta de una Ley de coparticipación que brinde previsibilidad a los municipios".

Sobre su labor parlamentaria dijo que en los proyectos que presenta "trato de poner énfasis en la necesidad de los sampedreños" y esto le lleva a solicitar información a las autoridades municipales. "Es la forma de gestionar, no debemos olvidar que el destinatario de lo que hagamos siempre será el ciudadano", finalizó.