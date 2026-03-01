28°
1 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Buscamos a tadeo

Ayudá a encontrar a Tadeo

 El perro desapareció hace cinco días en la zona de Agua de los Andes. Tiene collar verde y mancha blanca en el pecho. Cualquier información puede comunicarse al 3874427247 o 3884758846.

Domingo, 01 de marzo de 2026 14:01

Una vecina de Alto Comedero solicitó colaboración para encontrar a su perro, desaparecido desde hace cinco días. Se trata de Tadeo, un animal de tamaño grande, contextura delgada, pelaje negro y marrón con una mancha blanca en el pecho. Al momento de su extravío llevaba puesto un collar verde antipulgas.

La dueña del perro se comunicó con El Tribuno de Jujuy para pedir difusión. "Buscamos desesperadamente a nuestro perro llamado Tadeo. Si pudieran publicarlo sería de mucha ayuda", expresó.

Vecinos pueden sumarse a la búsqueda y aportar datos si alguien lo ve en la zona. Los teléfonos de contacto son 3874427247 y 3884758846.

