Robaban, fueron descubiertos in fraganti y luego detenidos

Dos jóvenes detenidos tras sustraer bienes de un galpón en construcción, en la ciudad de Perico.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio tuvo lugar ayer alrededor de las 11.15 en la intersección de las calles Rumania y Rivadavia del barrio Norte Argentino.

Fue en esas circunstancias que el sereno de un galpón en construcción alertó a los efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Unidad Regional 6 que recorrían el sector, sobre movimientos sospechosos en su lugar de trabajo.

De manera inmediata el denunciante y los efectivos recorrieron el lugar y sorprendieron a dos hombres y a una mujer mientras intentaban llevarse carretillas, botes de pintura y otros elementos.

Los inculpados emprendieron la fuga de inmediato, sin embargo dos jóvenes de 19 y 21 años fueron interceptados tras una breve persecución. Los mismos opusieron resistencia lanzando golpes de puño y patadas a los efectivos, hasta que fueron reducidos. Mientras que la mujer inculpada logró escapar.

Luego de ingresar los datos de los inculpados al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, los efectivos se percataron que uno de ellos contaba con medidas restrictivas de libertad y prohibición de acercamiento vigente.

Los protagonistas fueron trasladados a la Seccional 60°, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia. El damnificado radicó la correspondiente denuncia.