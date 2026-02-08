24°
Agua potable

Baja presión de agua en Palpalá

Será desde las 14 hasta las 19 aproximadamente por trabajaos en un acueducto.

Domingo, 08 de febrero de 2026 11:06
FOTO DE ARCHIVO.

Desde Agua Potable de Jujuy SE anunciaron que por trabajos programados para la jornada de hoy desde las 14 hasta las 19 habrá baja presión en el suministro de agua por tareas de reparación en el acueducto principal ubicado en ruta provincial 1, prolongación con avenida Martijena.

Los barrios afectados serán Carolina, San Martín, Belgrano, 23 de agosto y El Remate.

Las tareas cuentas con el respaldo de grupos electrógenos y bombas para agilizar los tiempos de reparación. Se solicita a los usuarios de los barrios afectados hacer uso racional del agua durante dicho periodo.

