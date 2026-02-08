21°
La opinión
Jujeños solidarios
PALPALÁ
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
PERICO
Escuela Superior de Salud
Humahuaca
carnaval 2026
150 héctareas
carnaval 2026
Humahuaca

Alborozo Humahuaqueño: mañana Serenata a los cerros

Una oportunidad para apreciar la esencia del folclore tradicional.

Domingo, 08 de febrero de 2026 00:00
CANTORA | CANDELARIA DÍAZ EN LA SERENATA A LOS CERROS.

Al pie de la Torre de Santa Bárbara, en un escenario natural (al costado del monumento a la Independencia) en Humahuaca, mañana desde las 20.30 se realizará la Serenata a los cerros, como uno de los últimos espectáculos folclóricos gratuitos en el marco del Alborozo Humahuaqueño.

La convocatoria a los instrumentistas, cantores y compositores que hace el municipio en los últimos días, previo al carnaval, del programa turístico cultural recibe la adhesión porque es una de las muestras folclóricas más esperadas y significativas.

Participarán en esta oportunidad la solista Laura Gallardo, Las anateras del Hornocal (con su maestro "Pico" Bernechea), el grupo Renacer jujeño, Candelaria Díaz, la Cuadrilla de copleros Peña Blanca, y la cantora Gabriela Palacios.

El recital musical posibilitará al público (y mayormente a los turistas) apreciar la esencia del folclore tradicional, que se cultiva en el pueblo norteño por hacedores culturales y maestros ejecutando sus instrumentos y cantando sus composiciones basadas en la identidad cultural.

Los ritmos carnavaleros estarán también presentes por la proximidad de la festividad, por lo que seguramente será una noche para compartir y prepararse para recibir al momo carnestolendo.

 

