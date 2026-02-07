Se vive hoy la fecha de aguas abiertas

GONZALO DIAZ

Con 160 nadadores se realiza hoy desde las 8 la cuarta fecha del Regional del NOA de aguas abiertas en dique La Ciénaga. "Muy contentos por la convocatoria, esperamos vivir unja fiesta deportiva", apuntó Luis Moya.

Uno de los organizadores de la jornada resaltó que se contará con el servicio de Sugara Santiago del Estero, junto a la delegación Jujuy, para brindarle seguridad a los nadadores, al tiempo que remarcó el apoyo recibido.

Sucede que hubo un trabajo articulado con la Municipalidad de El Carmen a través de las diferentes áreas operativas, el Ministerio de Salud, Same, la Secretaría de Deportes, el Ente de Promoción Turística, Agencia de los Diques, los sponsors gracias a ellos podemos sumar diferentes coas nuevas", sostuvo Moya.

El programa marca que a partir de las 8 "comienza con el pintado de los números, 160 inscriptos, una jornada récord, histórica para aguas abiertas de Jujuy super contentos, a las 9 charla técnica, 9.30 comienza la competencia para 4 kilómetros, 6 kilómetros, las participativas de 50 metros y mil metros a las 9.45 los dos kilómetros".

Luis Moya reconoció que "la verdad que esperábamos, es un deporte que estamos con muchas pilas estamos haciendo una linda movida, sigue creciendo, cerramos las inscripciones con 160 era el numero que apuntábamos, pero se quedó corto porque mucha gente con ganas de inscribirse", comentó.

Si bien se trata de una fecha del NOA, habrá nadadores de otros puntos del país "eso nos puso muy contentos, porque no solamente gente de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Jujuy estarán nadando, sino también tenemos chicos de Chaco, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires", detalló el organizador.

Claro que mucho tiene que ver que "estamos organizando el Nacional de Aguas Frías que se hace en junio, eso trae muchos nadadores de otras provincias, por lo que generó este gran movimiento", declaró ante El Tribuno de Jujuy.

Al finalizar la jornada, alrededor del mediodía, se procederá a la entrega de premios a los mejores de cada una de las categorías y distancias en el sector de playa del dique que está listo para vivir una fiesta deportiva.