Inició escuela mixta

Dio inicio la Escuela de Fútbol Mixto, el pasado lunes 2 de febrero, en el predio "Fortín Gaucho", de barrio los Perales con propuestas interesantes y organizadas por edades y horarios.

Las categorías 2015, 2019 y 2020 practican de 18 a 19, mientras que las categorías 2016, 2017 y 2018 lo hacen de 17 a 18, brindando un espacio de aprendizaje, juego y compañerismo desde los primeros años.

También las divisiones inferiores de Los Perales también iniciaron su preparación para la nueva temporada. Las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 entrenan de lunes a jueves, en el horario de 17 a 18.30, en el mismo escenario deportivo, apuntando al crecimiento competitivo y formativo de los jóvenes futbolistas.

Desde la institución capitalina, destacaron la importancia de este nuevo comienzo, que no solo apunta a lo deportivo, sino también a la contención social, el trabajo en equipo para en un futuro no muy lejano lograr cosas importantes.