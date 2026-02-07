23°
7 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

San Pedro
tucuman
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
Tenis
fútbol internacional
Futbol
Por los clubes
Natación
LA LIGA ARGENTINA
San Pedro
tucuman
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
Tenis
fútbol internacional
Futbol
Por los clubes
Natación
LA LIGA ARGENTINA

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
POR LOS CLUBES

Inició escuela mixta

También retornaron a las prácticas las inferiores.

Sabado, 07 de febrero de 2026 23:38
ÁLVARO ZENTENO | PRESIDENTE DE LOS PERALES EN EL "FORTÍN GAUCHO" DONDE YA ESTÁN EN MARCHA LOS ENTRENAMIENTOS.

Dio inicio la Escuela de Fútbol Mixto, el pasado lunes 2 de febrero, en el predio "Fortín Gaucho", de barrio los Perales con propuestas interesantes y organizadas por edades y horarios.

Las categorías 2015, 2019 y 2020 practican de 18 a 19, mientras que las categorías 2016, 2017 y 2018 lo hacen de 17 a 18, brindando un espacio de aprendizaje, juego y compañerismo desde los primeros años.

También las divisiones inferiores de Los Perales también iniciaron su preparación para la nueva temporada. Las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 entrenan de lunes a jueves, en el horario de 17 a 18.30, en el mismo escenario deportivo, apuntando al crecimiento competitivo y formativo de los jóvenes futbolistas.

Desde la institución capitalina, destacaron la importancia de este nuevo comienzo, que no solo apunta a lo deportivo, sino también a la contención social, el trabajo en equipo para en un futuro no muy lejano lograr cosas importantes.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD