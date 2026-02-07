Exigente visita de Boca a Vélez desde las 22.15

Boca Juniors tendrá hoy una visita de riesgo ante Vélez Sarsfield, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la LPF.

El encuentro que enfrenta a dos de los mejores equipos de la Zona A se llevará a cabo a partir de las 22.15 en el emblemático estadio "José Amalfitani". Este duelo se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nazareno Arasa y en el VAR estará Nicolás Ramírez.

Boca tuvo un más que aceptable inicio en el Torneo Apertura, donde le ganó en condición de local a Deportivo Riestra y a Newell´s, aunque en la segunda fecha sufrió un traspié ante el campeón del fútbol argentino, Estudiantes de La Plata, que lo derrotó 2-1.

De esta manera, los dirigidos por Claudio Úbeda ocupan la cuarta posición con seis unidades y podrían terminar la fecha como líderes si ganan y se da una serie de resultados.

Este partido estará marcado por el regreso del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien se había perdido las primeras tres fechas con el cuadro "xeneize" por una lesión.

Del otro lado estará Vélez, que es dirigido por Guillermo Barros Schelotto y que fue uno de los mejores equipos en el inicio de este Torneo Apertura.