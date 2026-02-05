Aceite de coco o de oliva: cuál conviene elegir para proteger el corazón, según expertos

La elección entre aceite de oliva y aceite de coco trasciende el simple gusto o las tendencias gastronómicas y puede tener un impacto directo en la salud cardiovascular. En un contexto donde crece la preocupación por una alimentación equilibrada y abundan las recomendaciones en redes sociales, seleccionar el aceite adecuado exige información clara y confiable.

Especialistas de la Cleveland Clinic han comparado ambos aceites, desmitificando creencias populares y estableciendo pautas precisas para comprender cómo influyen sus componentes en el organismo.

Desde su aporte calórico hasta el efecto de sus grasas sobre el colesterol y la presión arterial, conocer las diferencias entre estos aceites permite tomar decisiones informadas en la cocina y cuidar el corazón, evitando modas pasajeras y conservando el placer de una buena alimentación.

Composición y perfil nutricional de los aceites

Según la Cleveland Clinic, dirigida por la dietista registrada Kate Patton, tanto el aceite de oliva como el aceite de coco presentan perfiles nutricionales similares en cuanto a calorías y contenido graso. Cada cucharada aporta aproximadamente 120 calorías y 14 gramos de grasa.

Sin embargo, la diferencia fundamental reside en el tipo de grasa predominante en cada uno. El aceite de oliva se caracteriza por su alto contenido de grasas insaturadas, consideradas beneficiosas para el corazón, mientras que el aceite de coco contiene principalmente grasas saturadas, asociadas a mayores riesgos cardiovasculares.

La calidad de la grasa es determinante, explicó Patton. El aceite de oliva, pilar de la dieta mediterránea, ofrece casi exclusivamente grasas insaturadas, que lo convierten en una opción saludable para el corazón. Por su parte, el aceite de coco incluye triglicéridos de cadena media, pero su predominio de grasas saturadas exige precaución, debido al posible impacto negativo sobre la salud cardiovascular.

Impacto de las grasas en la salud del corazón

Estudios citados por Cleveland Clinic indican que las grasas insaturadas ayudan a reducir la inflamación, disminuir el colesterol LDL y estabilizar la presión arterial. Por el contrario, las grasas saturadas tienden a elevar el colesterol LDL, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas.

Sustituir las grasas saturadas por insaturadas resulta una medida eficaz para proteger el sistema cardiovascular. No es necesario eliminar completamente las grasas saturadas de la dieta, pero resulta conveniente priorizar el consumo de grasas insaturadas siempre que sea posible, señaló Patton.

Los expertos recomiendan que las grasas representen entre el 25% y el 35% de las calorías diarias, privilegiando las insaturadas.

La cantidad de grasas saturadas no debería superar el 10% de las calorías totales, y se aconseja reducirlas al 6% en personas con hipercolesterolemia. Así, en una dieta de 2.000 calorías, el máximo recomendado es de 22 gramos diarios de grasa saturada si el colesterol está en un rango saludable, o hasta 13 gramos cuando es elevado.

Usos culinarios y recomendaciones de consumo

La Cleveland Clinic advierte que incluso los aceites considerados saludables, como el de oliva, pueden incrementar rápidamente la ingesta total de grasa si no se controla su uso. Es fundamental prestar atención a la dieta global y moderar el consumo de aceites, ya que otros alimentos también aportan grasas.

El tipo de preparación es un factor clave en la elección del aceite. Patton recomienda utilizar aceite de oliva virgen extra –rico en antioxidantes– para aderezos y marinadas, mientras que el aceite de oliva refinado, de sabor más neutro y menor contenido antioxidante, resulta más adecuado para cocinar a altas temperaturas.

Respecto al aceite de coco, la versión sin refinar conserva más antioxidantes y sabor, mientras que la refinada soporta mejor el calor y presenta un perfil más neutro.

Recomendaciones finales para una elección saludable

La recomendación de Cleveland Clinic es precisa: tomar decisiones informadas implica considerar tanto la composición nutricional como el uso culinario de cada aceite.

Mantener un consumo moderado, optar por fuentes de grasas insaturadas y elegir el tipo de aceite más adecuado para cada preparación favorece la salud cardiovascular y aporta variedad a la dieta diaria. El aceite de oliva sigue siendo la mejor alternativa para proteger el corazón y cubrir las necesidades nutricionales cotidianas.