Nuevos DNI y pasaporte para reforzar seguridad

El director del Registro Civil de la Provincia, Octavio Rivas, informó que en este mes entrará en vigencia en todo el país el nuevo formato del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte argentino, incorporando mejoras tecnológicas, mayor seguridad y nuevos elementos visuales de identificación.

Al respecto, destacó que Jujuy realizó con anticipación una profunda modernización del parque informático y del software del organismo, alcanzando un recambio cercano al 80% del equipamiento, lo que permitió que la provincia esté preparada para la implementación del nuevo sistema con recursos propios.

El nuevo DNI contará con una fotografía de mayor definición, cambios en la disposición de los datos y elementos gráficos distintivos, como una escarapela en degradé, referencias al Monumento a la Bandera y a la ballena franca austral, además de una identificación especial para veteranos, héroes y heroínas de Malvinas.

En materia de seguridad, estará confeccionado en policarbonato multicapa, incorporará una película protectora que dificulta adulteraciones y sumará un microchip integrado, cumpliendo con estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).

Desde el organismo se llevó tranquilidad a la población al aclarar que no será obligatorio realizar el cambio inmediato del DNI o pasaporte. Los documentos actuales continuarán siendo válidos hasta la fecha de vencimiento impresa en cada ejemplar, tanto para trámites dentro del país como para viajes al exterior, incluidos los destinos del Mercosur y estados asociados.

La emisión del nuevo formato se realizará de manera progresiva y comenzará una vez que se agoten los insumos del modelo anterior. Quienes deban efectuar renovaciones por vencimiento, actualización de edad o cambio de domicilio recibirán automáticamente la nueva versión.

Rivas también hizo saber que en enero se otorgaron más de 5 mil permisos de viaje a familias jujeñas, para controles migratorios. Asimismo, resaltó el otorgamiento de partidas digitales, en el que se gestionan actas de nacimiento online con entrega al correo electrónico en una a dos horas. Dijo que la tasa se mantiene en $4.000, y permite imprimir la documentación las veces necesarias durante tres meses con un único pago.

Sala en Los Alisos

Por otra parte, Rivas anunció que el próximo martes, en horario matutino, quedará inaugurada la nueva sala de matrimonios al aire libre en el dique Los Alisos, un espacio especialmente acondicionado para la celebración de ceremonias civiles en contacto con la naturaleza.

La obra fue ejecutada con el acompañamiento del Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Infraestructura y la Intendencia de los Diques, y forma parte de las acciones destinadas a modernizar y ampliar los servicios que brinda el Registro Civil a la comunidad.

"Este nuevo espacio permitirá que muchas parejas, especialmente quienes viven en zonas cercanas como Los Alisos y Alto Comedero, puedan celebrar su matrimonio en uno de los paisajes más lindos de la provincia, en un entorno natural y con un marco ideal para un momento tan especial", destacó Rivas.

Asimismo, subrayó que la iniciativa también fortalece el perfil turístico de Jujuy, ya que cada vez más parejas eligen escenarios naturales del norte argentino para casarse.