Celebración del Jueves de Compadres en Humahuaca

Entre los festejos por el Jueves de compadres que se realizarán hoy en la Quebrada desde la mañana, sin dudas atrae la atención el de Humahuaca, donde los cumpas impondrá al pueblo como Capital nacional de los compadres.

Para ello, organizaron una mega celebración y con el respaldo de la intendente Karina Paniagua y el Concejo Deliberante, quieren lograr el objetivo para que la Ciudad Histórica trascienda también con su famoso y popular carnaval quebradeño.

En esta jornada, a las 9.30, los compadres se reunirán en el cementerio local donde visitarán a los compadres fallecidos, posteriormente se dirigirán hacia detrás del monumento a la Independencia donde tienen el mojón, para recibir a los cumpas invitados.

A las 11 procederán a la chaya del mojón y la habilitación de un mural en homenaje a todos los compadres humahuaqueño; seguidamente los hermanos "Pico" y Bruno Bernechea estrenarán el Himno a los compadres.

Luego de un almuerzo que servirán los organizadores del festejo y que será asentado con mucha chicha y saratoga, descenderán por el monumento cantando, bailando y batiendo la bandera hasta la plazoleta Sargento Gómez, donde los recibirá Paniagua.

En el espacio público se producirá la chaya de los compadres, la intendente repartirá ramitos de albahaca, servirá saratoga y los felicitará en su día, con el acompañamiento de Las anateras del Hornocal y otros conjuntos musicales invitados.

El festejo libre en el espacio público se extenderá por un poco más de una hora hasta que los compadres inicien un recorrido por las calles del pueblo cantando el Himno de los compadres y anticipando los festejos por el carnaval.

La celebración (con entrada libre) proseguirá en el polideportivo "General Eduardo Arias" donde se producirá el Topamiento de compadres y el II Festival de la cerveza artesanal, además se habilitará un patio de comidas regionales a cargo de las comparsas del pueblo.

Miguel Barboza, Jonathan Camacho y Marco Velásquez, propietarios de las cerveceras La jujeñita, Don Birro y Sara Sisa, ofrecerán las variedades de sus marcas muy consumidas en la provincia.

En el espectáculo musical se presentarán Cristian y su grupo Revelación, La 7ma, La magia norteña, Intiyaku, Piedra andina, Resistencia Mamani, Huayra Sánchez, Compadrinos y el grupo Muña, quienes harán bailar a todos hasta la madrugada del viernes.