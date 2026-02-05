Campaña de castración 2026 comenzó en San Pedro de Jujuy

Esta semana en la ciudad de San Pedro de Jujuy, el municipio a través de la Dirección de Plagas y Zoonosis, informa a la comunidad que desde esta semana se reinicia la campaña de castración en la ciudad para darle continuidad a un gran trabajo de prevención y control de la población de mascotas que se viene desarrollando desde hace años.

En esta nueva etapa la metodología de trabajo será similar. Se entregan 10 turnos por día, uno por familia, de lunes a jueves desde las 7 en el quirófano de Zoonosis ubicado frente a la playa de estacionamiento de la terminal.

Los interesados en esterilizar a su mascota deben concurrir con su DNI y tener domicilio en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Para este 2026 se estableció que el costo de la castración tendrá un valor de $9.000.

Afortunadamente, este servicio tiene una gran demanda de la población, por lo que se pide a los sampedreños paciencia a la hora de acceder a los turnos disponibles, ya que la idea es llegar a todos los sectores de la comunidad.

Con respecto a la vacunación antirrábica, la nueva campaña se lanzará a partir del mes de marzo, pero en el caso de que haya quedado alguna mascota sin vacunar, puede dirigirse a la Dirección de Zoonosis donde se le colocará la vacuna totalmente gratis.

Reducción de copas de árboles

Con el objetivo de mejorar el alumbrado en barrio Libertad, la municipalidad realizó reducción de las copas de los árboles por pedido del Centro Vecinal. A cargo de la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático, se hicieron diversos trabajos. “Vamos a ir por los distintos barrios, los árboles tienen un crecimiento muy bueno, pero están tapando la iluminación de las calles, veredas, por lo tanto, se procedió a reducir las copas”, precisó Nicolás Pérez.

El titular del área explicó que “es una solución que estamos brindando a los centros vecinales luego de un pedido al intendente Julio Bravo, de este modo se mejora la visibilidad y brinda seguridad a los transeúntes”. Pérez recordó que “los vecinos pueden denunciar o contactarse a la línea 103 por cualquier situación que tengan”.