Ayudan a preparar materias para los exámenes de febrero

La Fundación "Qispi Kay" (PJ 3850-G/2021) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) invitan a los estudiantes del nivel secundario a preparar sus exámenes para los turnos de febrero. Se trata de una iniciativa con cupos limitados y totalmente gratuita.

Las instituciones indicaron que el objetivo es brindar apoyo a aquellos que deben alguna materia o necesitan ayuda con alguna asignatura y acompañarlos así en su proceso de aprendizaje para evitar que decaigan en sus estudios. Para ello, instan a llevar el programa, carpeta -o lo que tengan de ella- de la materia en cuestión para aprobarla de la mejor manera.

Las clases de Matemática y Lengua se dan los lunes, martes y jueves de 15 a 18 en la Casa FOL, ubicada en el asentamiento Las Lagunas, Lote 5, Sector B1 de Alto Comedero. Por otras materias, los interesados pueden consultar horarios de atención y acompañamiento acercándose al lugar o comunicándose al 3884872957. También sugieren a los jóvenes inscribirse a la brevedad para no quedarse afuera y aprovechar el turno que se acerca.

Los profesores del FOL desarrollan su labor como parte de los Proyectos Educativos Comunitarios de la Dirección de Educación Comunitaria (DEC) del Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy. La comunidad de padres y vecinos el barrio apoyan esta labor desde hace tiempo, y por eso invitan a todos los interesados a sumarse.

Esta es una propuesta temporal de acompañamiento para los turnos de febrero. Durante el año, el Frente de Organizaciones en Lucha desarrolla otras actividades sociales, deportivas y formativas para la comunidad, como deporte social, arte comunitario, y capacitaciones para trabajadores y emprendedores populares.