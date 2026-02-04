Mujer se descompensó por una fuga de gas en su casa

Una mujer olvidó cerrar una garrafa, la fuga de gas provocó que se descompensara y tuvo que ser hospitalizada.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado martes alrededor de las 23.30 en un domicilio ubicado en un sector del asentamiento Néstor Kirchner del barrio Alto Comedero.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico al sistema de emergencia 911 alertó a las autoridades sobre una mujer descompensada.

De manera inmediata personal del Same se dirigió al lugar, donde asistieron a una mujer de 30 años y la trasladó al hospital "Pablo Soria".

Una vez en el nosocomio fue diagnosticada con inhalación por monóxido de carbono por inhalación de gas, por lo que quedó alojada en sala de shock room.

La protagonista relató a los paramédicos que abrió la garrafa de gas para cocinar, pero en un momento determinado se descompensó y que luego de unos minutos pudo reaccionar y solicitar asistencia.