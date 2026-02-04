Agredió e intentó apuñalar a su pareja y fue detenida

Una mujer fue detenida tras golpear e intentar apuñalar a su expareja en la vía pública.

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho tuvo lugar el pasado lunes alrededor de las 12.40 en la calle Iguazú, a la altura de la exterminal de ómnibus capitalina.

En esas circunstancias, una comisión de efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida que recorría el sector de manera preventiva, fue alertada por transeúntes sobre una pelea protagonizada por una pareja.

Al constituirse, los efectivos constataron que una mujer, de 31 años, golpeaba con una sombrilla a su pareja y procedieron a separarlos.

Por su parte, el hombre mencionó al personal policial que momentos previos su pareja vociferó amenazas e intentó atacarlo con un arma blanca, y su relato fue constatado por testigos.

Posteriormente, la inculpada extrajo dos cuchillos de sus prendas de vestir y se las entregó a los efectivos. Pese al temerario episodio, la víctima expresó en primera instancia que no eran sus deseos radicar una denuncia.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que se actúe de oficio y que detengan a la inculpada.

Finalmente, la mujer fue trasladada a la Seccional 4°, donde quedó a disposición de la Justicia, y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de dicha sede.