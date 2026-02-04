Motociclista derrapó y falleció camino al hospital

Un motociclista de 52 años perdió la vida tras derrapar el vehículo que conducía por la ruta nacional N° 34, a la altura de "El Indio", en el ingreso a la localidad de Calilegua. En un primer momento fue trasladado al hospital local y debido a la gravedad de las lesiones, se lo derivó al "Oscar Orías" de la ciudad de Libertador General San Martín, aunque llegó sin signos vitales. Se investiga para establecer las causales del trágico siniestro vial.

Si bien el incidente sucedió en la madrugada del lunes pasado, en las últimas horas se conoció que alrededor de las 0.10 los agentes de la Seccional 41° de la mencionada localidad recibieron el alerta acerca del hecho.

Por esa razón, se constituyeron en la avenida 25 de Mayo los efectivos y el personal del Same, quienes se encontraron con el único ocupante del rodado de mediana cilindrada tendido sobre la cinta asfáltica.

Fue entonces que los profesionales médicos asistieron al herido y debido a la gravedad del hecho, fue trasladado de urgencia al hospital de Calilegua.

En ese contexto, para una mejor atención, fue derivado a otro nosocomio con mayor complejidad, el "Oscar Orías" de la ciudad de Libertador General San Martín. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el hombre perdió la vida antes de llegar, lo cual fue constatado en el lugar.

Posteriormente, la víctima fue identificada por la Policía como Juan Carlos Quiquinto.

Personal del departamento de Criminalística realizó el peritaje pertinente en la moto que se encontraba en la banquina de la ruta nacional N° 34, para conocer las causales del mismo. Una fuente confió a este matutino que el conductor habría perdido el control del rodado e impactado contra un poste.

Por su parte, el personal de Seguridad Vial se encargó de señalizar el ingreso a Calilegua para evitar otro siniestro.

De acuerdo a la información policial, aparentemente no habría participado otro vehículo en el incidente vial que terminó con la vida del hombre de 52 años. Por eso, y según lo dispuesto por el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los uniformados trabajan en la búsqueda de posibles testigos que puedan aportar datos sobre lo sucedido.