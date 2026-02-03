"Patota" atacó a golpes a un joven, le robó y se fugó

Una "patota" atacó a golpes a un joven para robarle y se fugaron.

Fuentes consultadas por este diario indicaron que el hecho se registró este fin de semana alrededor de las 7.50 sobre un tramo de la avenida Almirante Brown del homónimo barrio de la capital jujeña.

En esas circunstancias, un grupo de hombres interceptó a un joven de 17 años, lo redujo a golpes y tras sustraerle un teléfono celular y una billetera, emprendió la fuga.

La víctima logró reincorporarse y se dirigió a su domicilio, donde alertó a su progenitora que la trasladó de manera inmediata al hospital "Pablo Soria".

En el nosocomio el joven fue diagnosticado con agresión por terceros más traumatismo encéfalo craneal leve, por lo que quedó alojado en sala de observación.

La denuncia fue radicada en la Seccional 6° del barrio San Pedrito y los efectivos de la sede policial quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.